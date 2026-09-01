Клуб от Първа лига с молба към БФС - не иска определен съдия да води мачове на отбора

Ръководството на Ботев Враца ще входира официална жалба до Съдийската комисия към Българския футболен съюз във връзка със съдийството в двубоя срещу Арда. Двата тима се изправиха един срещу друг в мач от седмия кръг на Първа лига. "Небесносините" постигнаха успех с 2:0, след като Доминик Янков откри резултата, а Антонио Вутов се разписа от бялата точка. Въпреки че съдията Васил Минев бе категоричен в решението си, остана сериозно съмнение около дузпата.

Ботев Враца с поредно оплакване от съдийството на Васил Минев

От Ботев Враца не останаха никак доволни от съдийството в мача и описаха детайлно какви са претенциите им към рефера Васил Минев. Основният акцент пада върху спорната дузпа, отсъдена в полза на Арда. От Враца също така пожелаха Минев повече да не води мачове на отбора. От ръководството припомниха, че това е първи мач за рефера, след като през месец май БФС спря правата му за неопределен период от време заради незадоволително представяне.

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Позицията на Ботев Враца:

"Клубът изразява сериозното си несъгласие с ключовото решение в 82-ата минута на срещата, ръководена от главния съдия Васил Минев, както и с последвалата намеса на ВАР-съдията Мариян Гребенчарски. При ситуацията на границата на наказателното поле футболист на Ботев Враца прави шпагат, като кракът му е плътно на земята и няма посегателство към нападателя. В същия момент футболистът на Арда №99 Бирсент Карагарен настъпва крака на нашия защитник, след което пада на терена. За нас е необяснимо как при подобна ситуация може да бъде отсъдено нарушение в полза на футболиста, който сам настъпва противников играч. Още по-притеснително е, че първоначално беше отсъден пряк свободен удар, а след намесата на ВАР решението беше променено на наказателен удар. Дузпата беше реализирана в 85-ата минута и доведе до 2:0, като по този начин спорното решение пряко повлия върху крайния изход на мача", написаха врачани.

Това не е първият случай, в който "зелените лъвове" имат претенции към Минев и описват това в отвореното си писмо. От Ботев припомниха, че в началото на 2025 година също са се обърнали към БФС. Тогава те имаха претенции за неотсъдена дузпа в мача със Септември. По тази причина клубът заяви, че не желае Васил Минев да бъде назначаван като главен съдия, ВАР съдия или член на съдийска бригада в бъдещи мачове на тима.

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