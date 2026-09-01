Никакви отстъпки, докато има война в Украйна: Посланието на САЩ към Русия след министерска среща

Руският министър на финансите Антон Силуанов внесе смут сред европейските си колеги с присъствието си на срещата във формат Г-20 в Северна Каролина - нещо, което се случва за първи път от началото на пълномащабната война в Украйна, подпалена от диктатора Владимир Путин. Той е обсъдил мирния план на президента на Щатите Доналд Тръмп за Украйна с министъра на финансите на САЩ Скот Бесент.

Срещата беше между министрите на финансите и управителите на централните банки на държавите от Г-20. Според Fox Business министрите на САЩ и Русия са обсъдили също така икономическото сътрудничество между двете страни.

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Без отстъпки за Русия, ако няма мир

Politico и Reuters стигат още по-далеч с информацията си - според тях Бесент е заявил на Силуанов, че САЩ няма да предоставят на Москва никакви „икономически отстъпки“, докато войната в Украйна не приключи. Източниците не уточняват дали министърът е имал предвид евентуално облекчаване на санкциите.

Когато Силуанов се е опитал да обсъди въпроси от взаимен интерес, Бесент отговорил, че това е невъзможно, докато войната не приключи, посочват още източниците.

Участието на Силуанов в срещата на върха, което не беше обявено предварително, предизвика недоволство сред няколко европейски държави. Германският вицеканцлер и министър на финансите Ларс Клингбайл и някои от неговите европейски колеги заплашиха да бойкотират традиционната групова снимка на министрите, ако присъства руски представител. В крайна сметка Силуанов не присъстваше.

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