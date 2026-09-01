Най-важните новини за деня: 1 септември 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 1 септември 2026 г.

"ПОСРЕЩНЕТЕ НОВИЯ ПРЕЗИДЕНТ": ГЮРОВ И КАНДЕВ ОФИЦИАЛНО ОБЯВИХА КАНДИДАТУРИТЕ СИ (ВИДЕО)

Бившият служебен премиер и кадър на "Продължаваме промяната" Андрей Гюров и бившият главен секретар на МВР Георги Кандев официално дадоха старт на кампанията си за президентските избори. Гюров ще бъде кандидат за президент, а Кандев - за вицепрезидент. Официалното представяне на кандидатпрезидентска двойка се провежда в родния град на двамата - Гоце Делчев.

АНДРЕЙ ГЮРОВ ЗА ПРЕЗИДЕНТ: ФАКТОРЪТ "ГЕРБ" МОЖЕ ДА РЕШИ МНОГО

"Нека си позволим да ги обявим, защото със сигурност търпението на хората се изчерпа за тези над два месеца". Това заяви социологът Евелина Славкова, съосновател на социологическата агенция "Тренд" по отношение на дългоочакваното официално встъпване на последния засега служебен премиер на България Андрей Гюров и бившия главен секретар на МВР Георги Кандев в надпреварата за нов президент и вицепрезидент на България. Двамата официално би трябвало да обявяват кандидатурата си за президент и вицепрезидент днес, 1 септември, от 10:00 часа, при това пред Историческия музей в Гоце Делчев - Още: Стана ясно кога Андрей Гюров ще обяви кандидатурата си за президент

МАЛКО ИЗЛИШНА ПАТЕТИКА: ПЕТЪР ЧОЛАКОВ АНАЛИЗИРА “ГЮРОВ, КАНДЕВ И АЗ” (ВИДЕО)

Прекалено беше това забавяне. Това заяви в предаването “Студио Actualno” политологът доц. Петър Чолаков, коментирайки влизането в президентската надпревара на Андрей Гюров и Георги Кандев.

ДОКАЗАТЕЛСТВЕНАТА ЧАСТ В ДЕЛОТО НА БОЖКОВ ПО "МАГНИТСКИ": ИМЕЙЛ ЗА АКТИВИТЕ НА "Б" И СТАТИИ НА ACTUALNO.COM

Статия на Actualno.com от 17 юни 2020 г., анонимен имейл с неѝн превод на английски език и въпроси с мистериозно съдържание за подкупи към Бойко Борисов и Владислав Горанов, изпратени до Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ (OFAC), се оказаха в доказателствената част на финансовото министерство на Съединените щати по делото на Васил Божков във Вашингтон. Още през есента на 2025 година той заведе дело във федералния съд в Окръг Колумбия, с което настоява съдът да постанови OFAC да свали санкциите му за корупция по "Магнитски", наложени още през 2021 г.

"ЦЯЛАТА "ХЕМУС" Е ПРОКУРОРСКА": ШИШКОВ УЗАКОНЯВА УЧАСТЪЦИ И ЗАПОЧВА СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ ОБОРОТИ

"Цялата "Хемус" е прокурорска. Знаете, че аз я нарекох пътя на грабежа. Така или иначе от тази ситуация трябва да се излезе". Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пред медиите. Ето защо за излизане от ситуацията той ще предложи на парламента изменение на Закона за устройство на територията, като целта е незаконните строителства, които са допускани някога във времето, да намерят своите законово решение. Това е стара негова теза - още откакто за пръв пър зае поста на регионален министър в служебно правителство.

НЯМА ДА ИМА НОВИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ, КАБИНЕТЪТ "РАДЕВ" ГИ СПИРА С БЮДЖЕТ 2027

Новите публични инвестиции в строителството спират през 2027 г., тъй като управляващите от "Прогресивна България" няма да позволяват включването на нови обекти в капиталовата програма. Има обаче изключения - ако тези нови проекти са част от инвестициите в отбраната, които не товарят бюджетния дефицит, или ако неизпълнението на конкретни задачи по строителството би довело до санкции или други наказания. Това става ясно от указания за подготовката на проектобюджет 2027, дадени от Министерството на финансите.

УПРАВЛЯВАЩИТЕ ЗОВАТ КЗК И КЗП ДА ВЛЯЗАТ НА ПАЗАРА: ДЕПУТАТ НА РАДЕВ СЪЗРЯ НЕЛОЯЛНИ ПРАКТИКИ В "КОШНИЦАТА С ГРИЖА"

"Трудни 100 дни. Първите 100 дни не бяха най-щастливите в управлението на мнозинството. Наложи се да правим бюджет, законодателни инициативи, но като цяло вървим в правилната посока". Това заяви пред bTV депутатът от "Прогресивна България" и председател на Комисията по земеделие в Народното събрание Явор Гечев. Още: Няма черна каса в бюджета, има черна дупка в спомените и размислите на някои хора

ВТОРА ПЕНСИЯ: СТАРТ НА НОВ НАЧИН КАК ДА Я СЪБИРАТЕ И УВЕЛИЧАВАТЕ ПО ЗАКОН

От 1 септември, 2026 година, тези български граждани, които се осигуряват за втора пенсия, могат сами да изберат как да бъдат инвестирани спестяванията им - тоест какъв риск да поемат с инвестициите си. Възможността идва с въвеждането на мултифондовете - от 1 януари 2027 г. средствата във втория стълб ще се управляват в подфондове с различен инвестиционен профил, съобразен с оставащия период до пенсиониране и съответстващо равнище на инвестиционен риск.

"НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОДЛОЖЕН НА ИЗТЕЗАНИЯ": ПРОЦЕСЪТ СРЕЩУ ИВА МИХАЙЛОВА В КОЧАНИ И ЖАЛБА ДО СТРАСБУРГ (ОБЗОР)

Македонската българка Ива Михайлова получи осми отказ от съда на Северна Македония да се лекува в България, въпреки предупрежденията на семейството ѝ и на самата нея, че може да остане инвалид. "Всеки ден се чувствам по-зле. Представям много документи, но явно те не са им достатъчни", каза вчера Ива пред БНТ, която вече 10 месеца не може да стигне до лечение. Процесът срещу Ива Михайлова в югозападната ни съседка е свързан с катастрофа, в която тя е участвала.

ВОЕННИ САМОЛЕТИ ОТ САЩ ПАК НА ЛЕТИЩЕТО В СОФИЯ: РАДЕВ ИМАЛ ПРЕДВИД, ЧЕ САМО ЦИСТЕРНИТЕ НЕ МОЖЕ ДА СА ТАМ

Два американски военни самолета са кацнали тази сутрин, 1 септември, на летище “Васил Левски” в София, след като правителството на Румен Радев преди време се бе похвалило, че тези машини се местят в авиобазата "Безмер" и че не трябва да бъдат разполагани на гражданско летище. От Министерството на отбраната обаче се аргументираха с това, че самолетите са с дипломатическо разрешение за кацане и престоят им е временен. Става дума за Lockheed C-130 - военнотранспортни самолети с четири турбовитлови двигателя, предназначени за превоз на войски и товари.

ЗАЛОЗИТЕ КОЙ ЩЕ ИЗДЪРЖИ: КАРТИТЕ НА ПУТИН, ТРЪМП И ЕВРОПА, НАТИСК И ОТ ИНДИЯ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Кога ще има мир в Украйна и то устойчив мир? Този въпрос вече става особено болезнен предвид явното нежелание на руския диктатор Владимир Путин да спре изглеждащата безкрайна война на изтощение, в която жертвите и разрушенията стигат колосални нива – не просто за Украйна, но и за Русия. 2026 година преминава, а поне досега извън спекулации, че може да започнат някакви преговори в много начална фаза, официално не се случва нищо. Но сигналите, че залозите растат, се множат.

ВЪЗДУШНАТА ВОЙНА: НАЙ-ГОЛЯМОТО РУСКО ПРИСТАНИЩЕ НА БАЛТИЙСКО МОРЕ ГОРИ, ОГНЕН АД И УБИТИ В КИЕВСКА ОБЛАСТ (ВИДЕО)

"Атака с дронове е причинила щети в района на пристанището Уст-Луга (най-голямото руско пристанище на Балтийско море), включително има пожар. Аварийните служби работят на мястото на инцидента. Информация за последствията се изяснява". Това написа около 5:15 часа сутринта в своя канал в Телеграм губернаторът на Ленинградска област в Русия Александър Дрозденко. 50-тина минути по-рано той съобщи, че са свалени 44 далекобойни дрона, но и че атаката продължава. Чак в 6:12 часа Дрозденко съобщи за край на атаката и че са свалени 52 далекобойни дрона. Впоследствие стана ясно, че е имало удар в терминала за газов кондензат на "Новатек".

ЗАЩО НАРКОТИЦИТЕ ДНЕС УБИВАТ ПОВЕЧЕ ОТВСЯКОГА

През 1971 г. президентът на САЩ Ричард Никсън обявява наркотиците за „обществен враг номер едно“. Половин век по-късно обаче стотици милиарди долари, похарчени за наркотици, и милиони наркотици, изгубени по улиците, не само са се увеличили, а самите наркотици са станали по-евтини, по-чисти и по-смъртоносни. Алексей Лахов, международен консултант по намаляване на вредите и политиката за наркотиците и автор на уебсайта Drugmap.ru обяснява как се е случило това – и дали алтернативните подходи ще работят. Забраната на наркотиците изглежда логична. Но не е довела до нищо добро, пише в свой анализ изданието "Медуза.ио".