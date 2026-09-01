Руска закана: ЕС какво ще каже, ако техен кораб го "инспектира" наш морски дрон?

"Завземате ли кораби в Средиземно море? Каква ще бъде реакцията на ЕС, ако случайно техен танкер попадне в реципрочна ситуация "проверка на знаме" (от руска гледна точка) от страна на мега морски дрон? След като европейците осъзнаят, че играта, която разгръщат, може да се играе от двама, ентусиазмът за завземане на танкери и кораби за насипни товари очевидно ще отшуми, докато воплите за прекратяване на войната ще се засилят". Това пише в своя публикация руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук.

Доста интересно обаче в публикацията се казва, че европейците почнали да стават по-смели в Балтийско и Средиземно море, защото руският военноморски флот не може да пази всички кораби на руския сенчест флот. И още едно признание - въпросният проект за мега морски дронове (мега безпилотни морски апарати), който бил много шумно рекламиран преди няколко месеца, нямало да помогне - по-добре било от руска страна да се действа с познати вече и изпитани морски дронове.

Всичко това "Рибар" поставя в контекста на шестия проверен от мисия на ЕС през последните месеци кораб заради подозрения, че с дейността си помага на руския диктатор Владимир Путин да печели пари и да финансира войната си в Украйна. Z-каналът напомня и как Путин определи това за "пиратство" и че Русия ще взема ответни мерки - ОЩЕ: Мисията на ЕС се качи на пореден кораб от руския "сенчест флот" (СНИМКИ)

"За Запада подобни действия срещу руското търговско корабоплаване са постепенно изпитание на границите на това докъде могат да стигнат с арести и инспекции на кораби, без да причинят вреда", констатира още "Рибар".