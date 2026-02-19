Крал Чарлз III с първи думи след ареста на брат му Андрю

Крал Чарлз III направи първо изявление след ареста на брат му, бившия принц Андрю. Андрю Маунтбатън-Уиндзор беше арестуван по подозрение в неправомерно поведение в публичния живот на сутринта на 19 февруари – на 66-ия си рожден ден, потвърди полицията. В изявление, публикувано от Бъкингамския дворец в четвъртък, крал Чарлз заяви: "С дълбока загриженост научих новината за Андрю Маунтбатън-Уиндзор и подозрението за неправомерно поведение в публична длъжност. Сега следва пълна, справедлива и правилна процедура, чрез която този въпрос ще бъде разследван по подходящ начин и от подходящите власти.

Както вече казах, те имат нашата пълна и искрена подкрепа и съдействие. Нека да заявя ясно: законът трябва да следва своя ход. Докато този процес продължава, не би било правилно да коментирам повече по този въпрос. Междувременно, моето семейство и аз ще продължим да изпълняваме нашите задължения и да служим на всички вас", продължи той в писмено изявление към британските медии.

Арестът на Андрю

Изявлението последва историческа сутрин на събития. Първият признак дойде, когато се появиха снимки на полицейски служители в Wood Farm в имението на краля в Сандрингъм, където Андрю живее, откакто напусна Royal Lodge. Полицията на Thames Valley по-късно потвърди в изявление, че домът му в Уиндзор също е бил претърсен.

Властите разследват Андрю във връзка с твърдение, че той е споделил поверителна информация с покойния осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, докато е бил търговски пратеник на Обединеното кралство. В изявление полицията на Темз Вали заяви: "Като част от разследването днес (19/2) арестувахме мъж на около 60 години от Норфолк по подозрение в злоупотреба с власт и извършваме претърсвания на адреси в Бъркшир и Норфолк. Мъжът остава в полицейски арест към момента", добави изявлението, като отбеляза, че полицията няма да назове името на лицето.

Андрю и Джефри Епстийн

Снимка: Getty Images

Андрю последователно отрича да е извършил някакво нарушение във връзка с Епстийн. Новината идва, след като полицията в долината на Темза потвърди, че разследва жалба, в която се твърди, че бившият херцог на Йорк е споделил поверителна информация с Джефри Епстийн, свързана с ролята му като търговски пратеник, съобщи BBC на 9 февруари.

Смята се, че Андрю е първият член на кралското семейство, арестуван в съвременната британска история. На 19 февруари местонахождението на бившата му съпруга Сара Фъргюсън беше неизвестно, но се смята, че тя е в чужбина.

Снимка: Getty Images

Арестът му последва жалба от групата Republic, която твърди, че имейли между Андрю и Епстийн показват, че британският принц е споделял със сексуалния престъпник поверителни документи, свързани с ролята му като специален представител на Обединеното кралство за международна търговия и инвестиции, пост, който е заемал от 2001 до 2011 г. Кореспонденцията беше публикувана от Министерството на правосъдието на САЩ на 30 януари в последната част от файловете, свързани с текущото разследване на Епстийн. Търговските пратеници насърчават британските бизнес интереси в чужбина и тази длъжност е свързана със задължение за поверителност, дори и след изтичане на мандата.

Епстийн беше американски финансист и осъден сексуален престъпник, който почина в затвора, докато чакаше процес по федерални обвинения за трафик на хора с цел сексуална експлоатация през август 2019 г. Връзките на Андрю го накараха да се оттегли от публичния живот три месеца по-късно; вторият син на кралица Елизабет II отрече да е извършил някакво нарушение. След като полицията на Темз Вали потвърди, че оценява дали има основания за разследване в светлината на новите имейли между двамата мъже, офисът на крал Чарлз III публикува сензационно изявление, в което обещава да сътрудничи на правоохранителните органи, ако бъде потърсен за разследване, пише "People".