Винисиус Жуниор: Не мога да бъда като Кристиано Роналдо и Лионел Меси

През последните месеци една от най-коментираните теми е слабото представяне на Винисиус Жуниор. Сега самият той даде изключително откровена оценка на изявите си както за Реал Мадрид, така и за бразилския национален отбор. 26-годишният нападател призна, че комбинацията от изтощение след Световното първенство в Северна Америка и разсейващи фактори извън терена е допринесла за по-бавния му старт в настоящия сезон. Към момента той има един гол и 3 асистенции в 12 мача.

Винисиус: Не очаквахме да отпаднем толкова рано

Бразилецът призна, че подготовката му след Мондиал 2026 не е била на нивото, изисквано според обичайните му стандарти. Той обясни, че емоционалната тежест на турнира, от който "селесао" отпадна на 1/8-финалите, е оказала значително влияние върху концентрацията му. Нападателят заяви, че болката от ранното отпадане е изиграла роля в решението му да се отдръпне от строгите тренировки на елитно ниво по време на почивката си. Винисиус сподели за огромния натиск, свързан с това да се задържиш на върха на световния футбол, като посочи извънземната дълголетие на Лионел Меси и Кристиано Роналдо като най-високия, макар и почти невъзможен, еталон.

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"Да поддържаш толкова високо ниво толкова дълго време винаги е много трудно. Смятам, че само Кристиано Роналдо и Меси са успели да го поддържат толкова години, постигайки същите резултати. Аз съм човек, често правя грешки, но винаги се опитвам да се подобрявам. Опитвам се да разбера повече за футбола, за ежедневието, но съм на 26 години и трябва да се наслаждавам и малко на живота", обясни той по време на пресконференцията с националния отбор на Бразилия.

Звездата на "кралете" откровено призна, че бурното лято, изпълнено със спекулации за трансфер, и напрегнатата сага около подновяването на договора му са се отразили тежко на психическото му състояние. Докато европейските грандове се бореха за подписа му и бъдещето му на "Сантяго Бернабеу" висеше на косъм, нападателят разкри, че интензивните отклонения извън терена сериозно са нарушили концентрацията му в навечерието на новия сезон. Той обаче е решен да възвърне формата си и отново да бъде водеща фигура в състава на Реал Мадрид и родината си.

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