Скръбна вест! Отиде си голяма легенда на бразилския футбол

Бразилският футбол потъна в траур след кончината на световния шампион Дино Сани на 94-годишна възраст. Сани, който помогна на страната си да спечели първия си трофей в историята на Мондиал 1958, беше най-възрастният жив шампион от световното първенство. Новината за смъртта му бе обявена от Бразилската футболна федерация, която отдаде почит към него в неделя. От "селесао" написаха: "Дълбоко съжаляваме за кончината на Дино Сани, ключов член на нашия отбор за Световното първенство през 1958 година, който спечели първата титла за Бразилия. Дино Сани оставя наследство от триумфи и история, която винаги ще бъде запомнена в света на бразилския футбол. Изказваме съболезнования на семейството, приятелите и феновете му. Почивай в мир, шампионе."

Тъжна вест разтърси бразилския футбол

🚨 𝗡𝗘𝗪: Dino Sani, the oldest surviving World Cup winner, has passed away aged 94. He helped Brazil win their first World Cup in 1958 and later won Serie A and the European Cup with AC Milan. “Dino Sani leaves a legacy of triumphs and a history that will always be remembered,” the Brazilian federation said. Rest in peace, champion. — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 16, 2026

Сани записа 15 мача за националния отбор на Бразилия, отбелязвайки един гол. На клубно ниво той бе звезда в редиците на аржентинския гранд Бока Хуниорс, преди да спечели титлата в Серия А и Купата на европейските шампиони с Милан. Сани окачи бутоните на куката след престой в Коринтианс през 1968 г., а след това два пъти заемаше поста на треньор на бразилския гранд. Той изигра последния си мач за националния отбор две години преди да обяви оттеглянето си. По-късно Сани бе наставник на редица клубове в родината си, както и на уругвайския Пенарол, с който спечели две титли в първенството. За кратко той бе начело на националния отбор на Катар.

Поклон пред паметта му!