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Медведев поиска Западът да плати щети за квадрилион долара

16 ноември 2026, 17:18 часа 1317 прочитания 0 коментара
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Медведев поиска Западът да плати щети за квадрилион долара

Западът е нанесъл щети на бивши колонии за над квадрилион долара, а налагането на санкции днес е форма на неоколониализъм. Затова руските дипломати ще искат това да бъде обявено от ООН за престъпление срещу човечеството. Това заяви днес Дмитрий Медведев, заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия и председател на путиновата партия "Единна Русия". Изказването му е публикувано на официалния сайт на основаната от Владимир Путин политическа партия. Това щяло да бъде приоритет за "Единна Русия".

"Векове варварска експлоатация на природни и човешки ресурси, насилствено преразпределение на територии и разрушаване на традиционните икономически структури осигуриха просперитета на метрополиите за сметка на поробените народи. Те всъщност процъфтяват и днес – мнозина благодарение на това, което направиха през последните векове", заяви Медведев.

"Единна Русия" ще се бори за "механизми за компенсация за причинените щети" от Запада. "Важно е да се помни, че тези престъпления на неоколониализма и колониализма нямат давност", заключи Дмитрий Медведев.

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Дмитрий Медведев Русия щети Запада колониализъм
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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