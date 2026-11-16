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"Много говори": Карло Анчелоти отговори на критиките от легенда на Бразилия

16 ноември 2026, 17:10 часа 1020 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Много говори": Карло Анчелоти отговори на критиките от легенда на Бразилия

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти отговори на призива на легендарния Ромарио за уволнението му след загубата с 2:3 от Япония в приятелския мач. Ромарио смята, че италианецът все още не е доказал, че може да води "селесао", въпреки блестящите си постижения на клубно ниво. В публикация в официалния си профил в социалните мрежи Ромарио насочи критиките си пряко към Анчелоти, като изтъкна, че богатото треньорско досие не е достатъчно, за да оправдае продължаването на настоящия експеримент.

Анчелоти отговори на критиките на Ромарио

Бившият нападател не се ограничи само с треньора. Той насочи критиките си и към президента на Бразилската футболна конфедерация, като поиска той да се намеси и да вземе решително решение. Посланието му към президента Самир Шауд беше категорично: прояви малко кураж и да прекрати договора на Анчелоти. Ако се остави настоящата ситуация да се развива по инерция, предупреди Ромарио, националният отбор рискува да претърпи още провали.

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Карло Анчелоти

Анчелоти: Не мисля, че правим достатъчно

Попитан за критиките на бившия бразилски нападател по време на пресконференцията си, Анчелоти отговори: "Това е свобода на изразяване и в една демократична страна всеки има право да изрази мнението си. Ромарио е изразил мнението си и всеки има право да казва каквото пожелае, независимо дали е правилно или погрешно. Истината е, че Ромарио говори много, и това е негово право. Доволен съм от това, което правим, но мисля, че не е достатъчно. Трябва да направя повече и ще го направя. Щастлив съм, че съм тук, щастлив съм, че съм с националния отбор, и трябва да се развивам. Трябва да направя повече, за да върна конкурентоспособността на отбора." Накрая Анчелоти омаловажи загубата от Япония, като заяви, че сега е моментът за експерименти.

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Ромарио Карло Анчелоти Бразилия отбор
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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