Неподходящ за деца: Руските власти посегнаха и на Пушкин

В учебника „Литературно четене“ за ученици от трети клас в руските училища стихотворението на Александър Пушкин „Зимна вечер“ е публикувано без строфата, в която поетът предлага на бавачката си:

"Я от мъка да налея,

вярна дружке в младостта,

де е чашата? От нея

с теб ще вкусим радостта."

Учебникът е от поредицата „Литературно четене. 1–4 клас“, публикувана през 2023 г. и включена във федералната учебна програма за начално образование.

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Пропуск

Читателка на изданието „Фонтанка“ забелязва пропуска. По думите ѝ детето ѝ имало за домашно да научи стихотворението наизуст, но „когато стигнахме до тази фраза, синът ми започна да спори, че я няма в учебника“. „Отидохме до колата, за да вземем учебника – и наистина. Пушкин вече не е същият“, сподели читателката. Издателство „Просвещение“ заяви, че при подготовката на детските учебници са взели предвид изискванията на закона „За защита на децата от информация, вредна за тяхното здраве и развитие“. Законът забранява разпространението сред непълнолетни на информация, „която би могла да ги подтикне към консумация на алкохол“, отбеляза издателството.

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Маркиране

По-рано онлайн услугите започнаха масово да маркират книги от руски класици, включително Пушкин, Николай Гогол и Иван Тургенев, в съответствие със закона, забраняващ „пропагандата“ на наркотиците. Съответните етикети се появяват в Litres, KION Stroki (проект на MTS) и в отделни продуктови обяви в Ozon. Сред другите артикули, етикетът е бил приложен към сборник със стихотворения на Пушкин, написани между 1814 и 1836 г. Препратки към забранени вещества са открити в разказите на Гогол „Нос“, „Вий“ и „Шинел“, както и в „Ася“ на Тургенев. Етикетът е приложен и към сборник с детски разкази на Лев Толстой, романите „Майсторът и Маргарита“, „Бялата гвардия“ и повестта на Михаил Булгаков „Морфин“.

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Законът, забраняващ „пропагандата“ на наркотиците в литературата, киното, медиите и интернет, влезе в сила на 1 март 2026 г. „Пропагандата“ се определя като „разпространение на информация за методите на производство, съхранение, доставка, разпространение и местата за закупуване на наркотици, за привлекателността и оправданието на употребата на наркотици като общоприета норма на поведение“. Глобите за нарушения варират от 2000 до 1,5 милиона рубли.

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Произведения, в които наркотици, психотропни вещества, наркотични растения и техни аналози служат като „неразделна част от художествената концепция, обоснована от жанра“, подлежат на етикетиране. Публикациите, публикувани преди 1 август 1990 г., обаче са освободени от тези изисквания.

"Зимна вечер"

Пушкин пише „Зимна вечер“ през 1825 г., докато е в изгнание в имението Михайловское в Псковска губерния. Стихотворението е адресирано до бавачката му Арина Родионовна. Произведението е публикувано за първи път през 1829 г.

Буря небесата крие

зад мъгли и снегове;

ту по вълчи тя завие,

ту по детски зареве,

ту по покрива шушука

в сламата с потаен глас,

ту в прозорчето почука

като пътник в късен час.





Хижата ни потъмняла

е изпълнена с тъга.

Няня, що си замълчала

до прозорчето сега?

Да не гледаш уморено

от виелицата вън,

или твоето вретено

те унася в кротък сън?





Я от мъка да налея,

вярна дружке в младостта,

де е чашата? От нея

с теб ще вкусим радостта.

Пей ми как задморска птица

пърхала на свобода,

как ранила хубавица

на герана за вода.

Буря небесата крие

зад мъгли и снегове;

ту по вълчи тя завие,

ту по детски зареве.

Я от мъка да налея,

вярна дружке в младостта,

де е чашата? От нея

с теб ще вкусим радостта.





(превод Любен Любенов)

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Снимки: Getty images