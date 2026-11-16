Неподходящ за деца: Руските власти посегнаха и на Пушкин

В учебника „Литературно четене“ за ученици от трети клас в руските училища стихотворението на Александър Пушкин „Зимна вечер“ е публикувано без строфата, в която поетът предлага на бавачката си:
"Я от мъка да налея,
вярна дружке в младостта,
де е чашата? От нея
с теб ще вкусим радостта."
Учебникът е от поредицата „Литературно четене. 1–4 клас“, публикувана през 2023 г. и включена във федералната учебна програма за начално образование.
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Пропуск
Читателка на изданието „Фонтанка“ забелязва пропуска. По думите ѝ детето ѝ имало за домашно да научи стихотворението наизуст, но „когато стигнахме до тази фраза, синът ми започна да спори, че я няма в учебника“. „Отидохме до колата, за да вземем учебника – и наистина. Пушкин вече не е същият“, сподели читателката. Издателство „Просвещение“ заяви, че при подготовката на детските учебници са взели предвид изискванията на закона „За защита на децата от информация, вредна за тяхното здраве и развитие“. Законът забранява разпространението сред непълнолетни на информация, „която би могла да ги подтикне към консумация на алкохол“, отбеляза издателството.
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Маркиране
По-рано онлайн услугите започнаха масово да маркират книги от руски класици, включително Пушкин, Николай Гогол и Иван Тургенев, в съответствие със закона, забраняващ „пропагандата“ на наркотиците. Съответните етикети се появяват в Litres, KION Stroki (проект на MTS) и в отделни продуктови обяви в Ozon. Сред другите артикули, етикетът е бил приложен към сборник със стихотворения на Пушкин, написани между 1814 и 1836 г. Препратки към забранени вещества са открити в разказите на Гогол „Нос“, „Вий“ и „Шинел“, както и в „Ася“ на Тургенев. Етикетът е приложен и към сборник с детски разкази на Лев Толстой, романите „Майсторът и Маргарита“, „Бялата гвардия“ и повестта на Михаил Булгаков „Морфин“.
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Законът, забраняващ „пропагандата“ на наркотиците в литературата, киното, медиите и интернет, влезе в сила на 1 март 2026 г. „Пропагандата“ се определя като „разпространение на информация за методите на производство, съхранение, доставка, разпространение и местата за закупуване на наркотици, за привлекателността и оправданието на употребата на наркотици като общоприета норма на поведение“. Глобите за нарушения варират от 2000 до 1,5 милиона рубли.
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Произведения, в които наркотици, психотропни вещества, наркотични растения и техни аналози служат като „неразделна част от художествената концепция, обоснована от жанра“, подлежат на етикетиране. Публикациите, публикувани преди 1 август 1990 г., обаче са освободени от тези изисквания.
"Зимна вечер"
Пушкин пише „Зимна вечер“ през 1825 г., докато е в изгнание в имението Михайловское в Псковска губерния. Стихотворението е адресирано до бавачката му Арина Родионовна. Произведението е публикувано за първи път през 1829 г.
Буря небесата крие
зад мъгли и снегове;
ту по вълчи тя завие,
ту по детски зареве,
ту по покрива шушука
в сламата с потаен глас,
ту в прозорчето почука
като пътник в късен час.
Хижата ни потъмняла
е изпълнена с тъга.
Няня, що си замълчала
до прозорчето сега?
Да не гледаш уморено
от виелицата вън,
или твоето вретено
те унася в кротък сън?
Я от мъка да налея,
вярна дружке в младостта,
де е чашата? От нея
с теб ще вкусим радостта.
Пей ми как задморска птица
пърхала на свобода,
как ранила хубавица
на герана за вода.
Буря небесата крие
зад мъгли и снегове;
ту по вълчи тя завие,
ту по детски зареве.
Я от мъка да налея,
вярна дружке в младостта,
де е чашата? От нея
с теб ще вкусим радостта.
(превод Любен Любенов)
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Снимки: Getty images