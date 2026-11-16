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Огромен риск от ядрена авария тази зима в Украйна: Предупреждение от 38 държави

16 ноември 2026, 16:52 часа 447 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Огромен риск от ядрена авария тази зима в Украйна: Предупреждение от 38 държави

Рискът от ядрена авария в Украйна тази зима е много висок, заявиха в понеделник регулатори по ядрена безопасност, представляващи 38 държави. Те призоваха Русия да прекрати атаките си срещу енергийната инфраструктура на страната, съобщи Ройтерс. След почти 5 години война системата е сериозно отслабена, а Москва засили нападенията си с дронове и ракети срещу украински енергийни обекти – електроцентрали, електропроводи, електрически подстанции. Ако енергийната мрежа не издържи, украинските АЕЦ няма да могат да поддържат ядрения материал охладен и да предотвратят разтапяне на активната зона.

"Заедно ние... изразяваме дълбоката си загриженост относно нарастващите рискове за ядрената безопасност, произтичащи от войната на Русия срещу Украйна и продължаващите ѝ атаки срещу енергийната инфраструктура на страната", посочват органите в съвместно изявление. "Заедно виждаме спешна необходимост Русия да прекрати атаките срещу ядрените съоръжения в Украйна, както и срещу енергийната инфраструктура, която е от съществено значение за тяхната безопасна експлоатация", се добавя там.

Пер Странд, ръководител на два от регулаторите - HERCA и NORA, заяви, че през последните седмици руските атаки са станали по-смъртоносни като дроновете носят по-големи товари и са по-прецизни при поразяването на целите.

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"Поради тази нова тактика на руснаците... е ясно, че през тази зима рискът от ядрена авария ще бъде най-висок", е заявил той пред Ройтерс

Най-лошият сценарий, по думите му, би бил мащабен срив на украинската електроенергийна мрежа, който да засегне едновременно деветте действащи ядрени реактора в Украйна. "Девет реактора едновременно, с потенциал за (радиоактивни) изпускания – това би било изключително тежка ситуация", предупреждава той.

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Организациите, отправили призива, са HERCA (Ръководители на компетентните органи по радиационна защита в Европа), WENRA (Асоциация на западноевропейските ядрени регулатори) и NORA (Ръководители на органите по радиационна безопасност в северните страни). Заедно те представляват 38 държави, сред които всички страни от ЕС, САЩ, Великобритания, Канада, Япония и други, посочва агенцията.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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