Войната в Украйна:

Войната свършва: Специални указания за депутатите на Путин

16 ноември 2026, 17:00 часа 1766 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Войната свършва: Специални указания за депутатите на Путин

По време на семинар за депутати от "Единна Русия" (партията на руския диктатор Владимир Путин), представители на президентската администрация в Руската федерация са призовали за подготовка за завръщането на участниците във войната срещу Украйна, съобщи "Ведомости", позовавайки се на свои източници. Според източника на вестника, на депутатите е било казано, че "всички трябва да са готови за победа, когато участниците в бойните действия се завърнат от специалната операция".

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Участниците

Семинарът се е провел на 13-14 ноември. Освен Сергей Кириенко, началникът на администрацията на Путин, пред депутатите е говорил и председателят на "Единна Русия" Дмитрий Медведев, заместник-началникът на кабинета Максим Орешкин и ръководителите на отделите по вътрешна политика на Кремъл - Андрей Ярин, Александър Харичев и Сергей Новиков, съобщава "Ведомости", позовавайки се на пет източника. Общо около 100 депутати са участвали в събитието.

Според източници на изданието, Кириенко е говорил за началото на нов петгодишен вътрешнополитически цикъл – подготовка за изборите за Държавната дума през 2031 г. и президентските избори през 2030 г. Той призовал депутатите по-активно да взаимодействат с избирателите, да развиват групи за подкрепа и да общуват с ветерани от войната. "Основният електорат на партията, казал той, трябва да бъде поне 45%, а видимостта на всеки депутат в неговия регион трябва да достигне 30%."

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"Цивилизационни" предложения

Според "Комерсант", Александър Харичев, ръководител на президентската дирекция за наблюдение и анализ на социалните процеси, е обсъдил "идеологическите контури" на държавната политика. Той повторил ключовите "цивилизационни" предложения, които Кремъл промотира през последните години, и обяви подготовката на федерален закон за традиционните ценности.

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Сергей Новиков, ръководител на президентската дирекция за обществени проекти, изнесъл доклад за работата с младите хора. Той отбелязал, че до следващите избори за Държавна дума през 2031 г. Русия ще има приблизително 8 милиона нови избиратели: "Трябва да работим с тях отсега".

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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