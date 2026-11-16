Ушаков: Путин и Си ще говорят за Украйна на закуска

Съветникът на Владимир Путин - Юрий Ушаков разказа днес пред РБК как ще протекат мероприятията на срещата на върха в Шънджън, Китай, на 18 ноември. Първоначално ще има разговори в "разширен формат", след което Путин и Си Дзинпин ще се оттеглят на работна закуска "в ограничен формат", по време на която ще говорят на външнополитически теми, включително за войната в Украйна.

Ушаков заяви, че е възможно да има и двустранна среща на Путин с Тръмп, на която да бъде повдигнат въпросът за Украйна.

"В момента работим по среща с президента на САЩ Доналд Тръмп, който ще присъства на срещата на върха. Обсъдихме общите насоки на подготовката за тази двустранна среща, тоест срещата между Путин и Тръмп, по време на неотдавнашното пътуване на Къшнър и Уиткоф в Москва. Договорени са няколко въпроса, които ще бъдат обсъдени, включително, естествено, украинският регулаторен въпрос, съответните американски предложения и съответните руски съображения и идеи", каза той.

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