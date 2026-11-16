Атентатът срещу пропагандиста и офицер от СВР Заворотни: Русия задържа заподозряна, тя говори за украинска поръчка (ВИДЕО)

Руският следствен комитет съобщи, че е арестуван заподозрян за бомбения атентат срещу „обществената фигура“ (пропагандиста) Сергей Заворотни, който беше тежко ранен в Москва на 13 ноември. Тогава имаше взрив на автомобил, в който се намираше 72-годишният руски публицист, историк, бивш член на парламента и прессекретар на бившия украински министър-председател Микола Азаров. Проруски настроеният Азаров беше премиер от 2010 до началото на 2014 г., когато хвърли оставка след протестите на Майдана, свалили проруския президент Виктор Янукович.

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Задържана е заподозряна за атентата, следвала чужди инструкции

„В хода на съвместни разследващи и оперативни действия Следственият комитет, Федералната служба за сигурност (ФСБ) и Министерството на вътрешните работи на Русия идентифицираха и задържаха заподозряна за опита за убийство на Сергей Заворотни в Москва. Тя е жителка на Москва, родена през 2005 г. Според следователите жената е попаднала под влиянието на измамници, представящи се за банкови служители, и е превела голяма сума пари към така наречените „безопасни сметки“. След това тя започнала да следва инструкциите на анонимни ръководители за подготовка и извършване на особено тежко престъпление. Заподозряната е поставила взривно устройство под колата на обществената фигура Сергей Заворотни. Впоследствие то е било детонирано“, заяви Светлана Петренко, говорителка на Следствения комитет на Русия, цитирана от руския опозиционен Telegram канал ASTRA.

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Тя уточни, че Заворотни е ранен и се намира в лечебно заведение, където получава квалифицирана медицинска помощ.

Кадри от Следствения комитет показват как задържаната жена е заведена в сградата на Следствения комитет. Тя признава вината си по части от Наказателния кодекс на Русия, сочещи опит за убийство, извършен при утежняващи обстоятелства.

"Под влиянието на украински куратори"

„Бях под влиянието на украински куратори, които сами се свързаха с мен. Те ми даваха указания какво да правя, представяйки се за представители на Централната банка и Министерството на вътрешните работи“, казва момичето във видеото.

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Не е изключено подобно нещо да се прави под натиск от службите, каквито примери в Русия историята помни.

На 13 ноември се разбра за взрива на автомобил в южната част на Москва, принадлежащ на 72-годишния пропагандист Сергей Заворотни. Източници, близки до силите за сигурност, съобщиха, че ръката му е била откъсната.

Кой е Сергей Заворотни?

Сергей Заворотни е международен журналист, политически стратег и докторант по история. През 80-те и 90-те години той е работил като щатен кореспондент на „Комсомолская правда“ в Латинска Америка и като заместник-главен редактор на вестник „Трибуна“, преди да премине към политическия пиар през първото десетилетие на 21-ви век. Заворотни е ръководил пресслужбата на фракция „Родина“ в руската Държавна дума (парламента), а също така е бил прессекретар на бившия украински министър-председател Микола Азаров.

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Според медийни съобщения Заворотни понастоящем заема длъжността директор на центъра за информационни технологии в Приморския държавен технически университет. Той е съавтор на книгата „Янукович се предаде. Държавният департамент прие“ заедно с Алексей Бердников.

В доклада на Комисията по разузнаване на Сената на САЩ относно руската намеса в изборите в страната през 2016 г. се твърди, че Сергей Заворотни е офицер от Руската служба за външно разузнаване (СВР), който е участвал в „операции за оказване на влияние“.