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Посолството на САЩ в София призова за внимание в Европа по време на празниците

16 ноември 2026, 18:13 часа 670 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Посолството на САЩ в София призова за внимание в Европа по време на празниците

Американските власти призоваха гражданите на САЩ в Европа да бъдат особено бдителни на обществени места и по време на празнични събития. Предупреждението е публикувано от посолството на САЩ в София.

От дипломатическата мисия препоръчват на американците да следят внимателно обстановката, особено на места с голямо струпване на хора и в транспортни центрове. Още: САЩ следят поведението на приятел на Путин от Балканите

"Бъдете бдителни на оживени обществени места, по време на празнични събития и в транспортни възли. Следете местните новини, избягвайте демонстрации и спазвайте указанията на местните власти", се казва в съобщението.

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американско посолство
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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