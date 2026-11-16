Посолството на САЩ в София призова за внимание в Европа по време на празниците

Американските власти призоваха гражданите на САЩ в Европа да бъдат особено бдителни на обществени места и по време на празнични събития. Предупреждението е публикувано от посолството на САЩ в София.

От дипломатическата мисия препоръчват на американците да следят внимателно обстановката, особено на места с голямо струпване на хора и в транспортни центрове. Още: САЩ следят поведението на приятел на Путин от Балканите

"Бъдете бдителни на оживени обществени места, по време на празнични събития и в транспортни възли. Следете местните новини, избягвайте демонстрации и спазвайте указанията на местните власти", се казва в съобщението.

Security Alert for U.S. Citizens in Europe Stay alert in crowded public places, holiday events, and transportation hubs. Monitor local news, avoid demonstrations, and follow local authorities’ instructions. Read the full alert: https://t.co/lYQwlPNahs https://t.co/1rbASAXwfG — U.S. Embassy Sofia (@USEmbassySofia) November 16, 2026