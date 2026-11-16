Путин години наред култивира Тръмп - стратегията му вече дава плодове, но беритбата ще е кратка

Руският диктатор Владимир Путин постепенно реализира стратегия, която преследва от години - да подчини Украйна, като същевременно да използва изградените си отношения с Доналд Тръмп за отслабване на американската подкрепа за Киев. Според анализ на бившия посланик на САЩ в Русия (2012-2014 г.) Майкъл МакФол за Foreign Affairs - именно сближаването между двамата лидери сега позволява на Москва да възстанови позициите си след години на неуспехи на бойното поле.

Според Макфол руският диктатор е прекарал години в изграждането на връзки с Тръмп, без дори да има конкретна цел предвид. Идеята е проста - един ден влиянието върху бъдещ президент на САЩ може да се окаже полезно. Бившият посланик сравнява този подход с класическа тактика на КГБ.

Чрез облекчаване на санкциите срещу Русия, прекратяване на пряката военна и икономическа помощ за Украйна, ограничаване на разузнавателното сътрудничество и натиск върху украинския лидер Володимир Зеленски да приеме руските условия за прекратяване на войната, администрацията на Тръмп създава предпоставки за постигане на основните цели на Путин. Те са запазване и анексиране на значителни украински територии и установяване на фактически контрол върху бъдещите политически решения на Киев.

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От военния застой към натиск върху украинското общество

След първоначалните руски успехи през 2022 г. Украйна успя да премине в настъпление и да освободи значителна част от окупираните територии. През следващия период войната се превърна в изтощително противопоставяне, но нови украински оръжия с голям обсег, дронове за атаки срещу руските снабдителни линии и усъвършенствани системи за прехващане на въздушни цели отново дадоха предимство на украинците.

Изправен пред трудности на фронта, Путин промени подхода си и засили атаките срещу украинските градове и критичната инфраструктура, особено енергийните и водоснабдителните системи. Стратегията му е да доведе населението до такова изтощение и страдание, че то да окаже натиск върху Зеленски да приеме капитулация при руските условия.

Кампанията става все по-опасна заради нарастващото производство на балистични ракети и появата на нови дронове „Геран-5“, оборудвани с мощни китайски ракетни двигатели, които според анализа украинската противовъздушна отбрана не успява да прехваща. Русия разполага с по-голям човешки и военнопромишлен потенциал и Путин залага на възможността да продължи войната по-дълго от Украйна.

Дългогодишното ухажване на Тръмп от Кремъл дава резултат

Отношенията между Путин и Тръмп не са ново явление. Още преди първата президентска кампания на американския политик руски представители и бизнесмени, близки до Кремъл, търсят контакти с него. Сред най-известните примери е организирането на конкурса „Мис Вселена“ в Москва през 2013 г. в партньорство с Емин и Арас Агаларов.

През 2016 г. Русия предприема безпрецедентна намеса в американските президентски избори, с цел да помогне на Тръмп и да навреди на Хилари Клинтън чрез фабриката за тролове. Въпреки че не може категорично да се докаже дали руските действия са повлияли на крайния резултат, намерението на Путин да въздейства върху изборите е несъмнено: Готвача на Путин призна за намеса в американските избори.

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По време на първия мандат на Тръмп близостта му с руския диктатор се проявява най-вече на реторично равнище. Особено показателна е срещата им в Хелзинки през 2018 г., когато Тръмп поставя под съмнение заключенията на американските разузнавателни служби за руската намеса в изборите и застава зад Путин, който отрича. Реалната американска политика обаче остава до голяма степен ограничена от позициите на ключови представители на администрацията, сред които Джеймс Матис, Майк Помпео и др.

След завръщането на Тръмп в Белия дом през 2025 г. стратегията на Кремъл започва да носи много по-конкретни резултати. САЩ прекратяват пряката военна и икономическа помощ за Украйна. Възможността европейските държави да купуват американско оръжие и впоследствие да го предоставят на Киев остава, но този механизъм е периодично нарушаван и не може да компенсира предишните американски доставки. Особено критичен е недостигът на ракети прехващачи за системите Patriot.

Тръмп също така категорично се противопоставя на членството на Украйна в НАТО, оказва публичен натиск върху Зеленски и демонстрира готовност да обсъжда с Путин отстъпването на останалите украински територии в Донбас. Срещата в Овалния кабинет през февруари 2025 г., когато американският президент открито унижи украинския си колега, се превърна в символ на промяната в отношенията между Вашингтон и Киев.

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Санкции, Starlink и нови икономически интереси

През последните седмици подкрепата на Тръмп за Москва се засили допълнително. Сред действията на американската администрация са облекчаването на санкциите, позволяващо продажбата на руски дизелови горива, което може да осигури на Кремъл милиарди долари допълнителни приходи, както и преустановяването на новите санкции, предвидени в законодателството за санкциониране на Русия и Иран от 2026 г.

Същевременно има нови прекъсвания в предоставянето на определени видове американска разузнавателна информация, до която Украйна няма алтернативен достъп. Особено сериозен проблем представляват нарушенията в достъпа на Киев до комуникационните системи Starlink и Starshield на SpaceX, собственост на Илон Мъск, близък съюзник на Тръмп. Украйна разчита на тези системи за управлението на собствените си дронове, както и за проследяването и противодействието на руските безпилотни апарати и ракети. Не е ясно дали прекъсванията са разпоредени от американското правителство, или са резултат от самостоятелни решения на Мъск. Последиците обаче са видни - повече успешни руски удари, по-големи загуби за украинските сили и затруднения при използването на украинските дронове.

Паралелно с това екипите на Путин и Тръмп обсъждат и потенциални икономически сделки, включително придобиване на активи на руската петролна компания „Лукойл“ от американски инвеститори, продажба на газопровода „Северен поток 2“ и евентуални руски инвестиции в проект за втечнен природен газ в Аляска. Ако бъдат реализирани, тези сделки биха осигурили на Москва допълнителни финансови ресурси за продължаване на войната.

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Европа и Украйна остават фактори за промяна

Въпреки неблагоприятното развитие украинското общество не показва готовност за капитулация. Според цитираните в анализа социологически проучвания стабилно мнозинство от украинците подкрепя продължаването на съпротивата.

Снимка: Kremlin.ru

Европейските държави също демонстрират готовност да компенсират оттеглянето на американската помощ. Путин е разчитал, че решението на Вашингтон ще доведе до бърз срив на украинската отбрана, но подценява способността на Европа да запълни част от образувалия се вакуум.

Междувременно украинската отбранителна индустрия ускорява разработването на нови технологии за противодействие на руските балистични ракети и дронове „Геран-5“. Макар в момента инициативата да е на руска страна, Украйна многократно е успявала да преодолее подобни неблагоприятни обстоятелства и отново да промени хода на войната.

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Възможен обрат в американската политика

Важен фактор за бъдещото развитие на тези отношения между Москва и Вашингтон обаче са междинните избори в САЩ, които бяха загубени от Републиканската партия. Американското общество не подкрепя сближаването на Тръмп с Путин и изоставянето на Украйна, което създава политически ограничения пред настоящия курс на администрацията.

Демократите ще имат мнозинство и в двете камари на Конгреса, така че биха могли да започнат разследвания на американско-руските бизнес сделки, да предприемат законодателни инициативи за възстановяване на военната и икономическата помощ за Украйна и да наложат ограничения върху възможността за прекъсване на услугите Starlink и Starshield. Възможни са и действия за прилагане на вече действащото санкционно законодателство.

Самият Тръмп също е демонстрирал колебания в отношението си към Путин и в миналото е поставял под въпрос дали руският диктатор не го използва. Не е изключено подобна промяна да настъпи отново, макар наскоро американският държавен глава да отговори отрицателно на въпрос в интервю за CBS дали смята, че Владимир Путин го разиграва.

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Стратегията на Путин може да се окаже временна

Основният извод на МакФол, публикуван във Foreign Affairs, е, че влиянието на Путин върху Тръмп може да се окаже краткосрочен стратегически актив. Малко вероятно е бъдещ американски президент, независимо дали демократ или републиканец, да продължи настоящия курс на Вашингтон спрямо Русия.

С отслабването на политическото влияние на Тръмп през последните две години от мандата му възможностите на Москва да разчита на подобна подкрепа също ще намаляват. Затова бившият посланик смята, че Путин има основание да започне сериозни преговори за прекратяване на огъня още сега.

Възможността му да постигне изгодно за Русия споразумение може да се свива с времето, особено ако американската политика се промени и Украйна продължи да получава подкрепа от Европа. В момента Русия има инициативата, но това не означава, че стратегическият изход от войната е предрешен.

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