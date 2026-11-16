Официално! УЕФА издигна французин за кандидат за президент на ФИФА

Европейската футболна федерация УЕФА официално обяви своя кандидат за президент на ФИФА. Както е известно, настоящият председател Джани Инфантино е подложен под сериозен натиск, а на Стария континент искат да го свалят от власт на предстоящите избори през март 2027. На среща, проведена на 16 ноември, УЕФА, националните федерации, представени в Изпълнителния комитет на УЕФА и Съвета на ФИФА, официално поканиха председателя на Френската футболна федерация Филип Диало, като единодушно му обещаха пълната си подкрепа.

УЕФА предложи Филип Диало за президент на ФИФА

Филип Диало прие поканата да се кандидатира. Кандидатурата му предстои да бъде официално утвърдена от Изпълнителния комитет на ФФФ на заседанието му във вторник, 17 ноември. Филип Диало има богат опит на всички нива във футбола - той е ръководил организацията, представляваща френските професионални футболни клубове, бил е член на управителния съвет на френската професионална лига и е работил в структурите на ФИФА за разрешаване на спорове, преди да стане президент на ФФФ и член на Изпълнителния комитет на УЕФА през 2023 година.

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На фона на сериозните опасения относно посоката, в която се движи ФИФА, националните федерации призоваха за подновяване на единството и доверието в рамките на световната футболна общност. Те призоваха също така ФИФА да постави развитието на спорта във всеки регион на света в центъра на своята мисия, да спазва най-високите стандарти на управление и да работи в тясно сътрудничество с членуващите федерации, конфедерациите и заинтересованите страни във футбола. Те изразиха пълното си доверие във Филип Диало, че той ще осигури необходимото лидерство за постигането на тази амбиция.

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