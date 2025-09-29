Войната в Украйна:

29 септември 2025, 15:26 часа 272 прочитания 0 коментара
Министър е с тежки наранявания след катастрофа в Черна гора (СНИМКА)

Министърът на туризма на Черна гора Симонида Кордич е тежко ранена при пътнотранспортно произшествие, пише макеонската медия "Плюс Инфо", позовавайки се на информация на местното полицейското управление. Инцидентът е станал във вчерашния ден около 14:45 часа. Катастрофата се е случила на магистралата, която води от Драгал към Грахово и Рисно. Черногорската министърка е била пътник в служебен автомобил на Министерството на туризма. Колата е била управлявана от шофьор, служител на институцията. По време на пътуването след един от тунелите на пътя в Драгал обаче се стига до сблъсък. В него са са участвали още две превозни средства.

Освен министъра, пострадала е и жена с инициали С.Ц., Тя се е возила в другото превозно средство. ОЩЕ: Разстреляха бивш политик в Хърватия, свързан с разузнаването

 

Какво е състоянието й?

Министър Кордич е незабавно преместена в Клиничния болничен център в Котор, където е хоспитализирана с тежки наранявания. Вторият човек е на лечение в Специалната болница „Васо Чукович“ в Рисно и според лекарите е с леки наранявания“, съобщиха от полицията.

От полицейското управление добавиха, че причините за инцидента все още се разследват, а компетентните служби оглеждат местопроизшествието. ОЩЕ: Арестуваха двама бивши министри в Черна гора

Деница Китанова
