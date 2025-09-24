Разстреляха бивш политик в Хърватия, свързан с разузнаването

При стрелба снощи е бил убит бившият хърватски политик Зоран Гъргич, който в периода 2003 до 2016 г. е бил член на Съвета за граждански надзор върху службите за сигурност и разузнаване към Хърватския парламент, съобщи хърватската медия "Индекс". Стрелбата е станала вчера около 18:00 часа в село Шушневци, община Буковле близо до Славонски Брод.

Мъжът е бил ранен от огнестрелно оръжие и по-късно е починал от нараняванията си. Бързата намеса на полицейските служители е довела до ареста на 33-годишен мъж, свързан с престъплението, а впоследствие са задържани и други двама души на 25 и 39 години. В ход е криминално разследване за установяване на всички обстоятелства около инцидента.

Предполага се, че извършителят или няколко извършители са ударили превозното средство на жертвата със своята кола, след което жертвата е била простреляна няколко пъти, от което е починала на място. След това извършителят е напуснал местопрестъплението. ОЩЕ: Задържаха мъжа, заподозрян в стрелба по двама законодатели от Минесота

Кой е разстреляният?

Според местните медии убитият е Зоран Гъргич, роден в Славонски Брод през 1964 г.Освен член на Съвета за граждански надзор върху службите за сигурност и разузнаване към Хърватския парламент, е заемал редица местни политически позиции.

Гъргич е известен с десните си политически възгледи.

Няколко пъти се е появявал в предаванията на Велимир Буянац, а през 2015 г. подава жалба срещу тогавашния премиер Зоран Миланович, министъра на вътрешните работи Ранко Остоич и министъра по въпросите на ветераните Предраг Матич, обвинявайки ги в държавна измяна заради отношението им към протестите на ветераните.

В младостта си, според собствените му твърдения, е бил тормозен от тогавашната Служба за държавна сигурност (СДС) заради политическите си възгледи и е прекарал известно време в затворите в Баня Лука и Пожега. На форум през 2016 г. той подкрепя кандидатурата на Доналд Тръмп за американски президент, а също така хвали унгарския премиер Виктор Орбан за политиката му спрямо мигрантите.

„Не съм бил и не съм член на никоя политическа партия. Занимавам се с геополитика, а не с политика“, казва Гъргич през 2015 г. в интервю за Jutarnji list, добавяйки, че е член на Хърватската асоциация на политическите затворници. ОЩЕ: Заплашваше с бомба: Бивш генерал нахлу при президента на Хърватия