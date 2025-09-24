Войната в Украйна:

Разстреляха бивш политик в Хърватия, свързан с разузнаването

24 септември 2025, 12:21 часа 439 прочитания 0 коментара
Разстреляха бивш политик в Хърватия, свързан с разузнаването

При стрелба снощи е бил убит бившият хърватски политик Зоран Гъргич, който в периода 2003 до 2016 г. е бил член на Съвета за граждански надзор върху службите за сигурност и разузнаване към Хърватския парламент, съобщи хърватската медия "Индекс". Стрелбата е станала вчера около 18:00 часа в село Шушневци, община Буковле близо до Славонски Брод.

Мъжът е бил ранен от огнестрелно оръжие и по-късно е починал от нараняванията си. Бързата намеса на полицейските служители е довела до ареста на 33-годишен мъж, свързан с престъплението, а впоследствие са задържани и други двама души на 25 и 39 години. В ход е криминално разследване за установяване на всички обстоятелства около инцидента.

Предполага се, че извършителят или няколко извършители са ударили превозното средство на жертвата със своята кола, след което жертвата е била простреляна няколко пъти, от което е починала на място. След това извършителят е напуснал местопрестъплението. ОЩЕ: Задържаха мъжа, заподозрян в стрелба по двама законодатели от Минесота

Кой е разстреляният?

Според местните медии убитият е Зоран Гъргич, роден в Славонски Брод през 1964 г.Освен член на Съвета за граждански надзор върху службите за сигурност и разузнаване към Хърватския парламент, е заемал редица местни политически позиции.

Гъргич е известен с десните си политически възгледи.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Няколко пъти се е появявал в предаванията на Велимир Буянац, а през 2015 г. подава жалба срещу тогавашния премиер Зоран Миланович, министъра на вътрешните работи Ранко Остоич и министъра по въпросите на ветераните Предраг Матич, обвинявайки ги в държавна измяна заради отношението им към протестите на ветераните.

В младостта си, според собствените му твърдения, е бил тормозен от тогавашната Служба за държавна сигурност (СДС) заради политическите си възгледи и е прекарал известно време в затворите в Баня Лука и Пожега. На форум през 2016 г. той подкрепя кандидатурата на Доналд Тръмп за американски президент, а също така хвали унгарския премиер Виктор Орбан за политиката му спрямо мигрантите.

„Не съм бил и не съм член на никоя политическа партия. Занимавам се с геополитика, а не с политика“, казва Гъргич през 2015 г. в интервю за Jutarnji list, добавяйки, че е член на Хърватската асоциация на политическите затворници. ОЩЕ: Заплашваше с бомба: Бивш генерал нахлу при президента на Хърватия

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Западни Балкани Хърватия разузнаване убийство
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес