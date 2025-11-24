Мир в Украйна: Много оптимизъм, докато не трябва да се договорят всички (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Не работя по контрапредложение. Не съм виждал контрапредложение" – тези думи на американския държавен секретар Марко Рубио снощи от Женева ясно показаха откъде се тръгва, за да се стигне евентуално до мирен план за Украйна, който да бъде приет от всички страни. Защото отсега е ясно, че Русия много трудно ще приеме каквато и да е редактирана версия на първоначалния план от 28 точки – ръководителят на Руския фонд за благосъстояние Кирил Дмитриев вече коментира, че Кремъл едва ли ще погледне с добро око на допълнителни големи редакции. А думите на Рубио, че не е виждал нищо, се отнасят до инициативата на големите европейски сили за редакция и оформяне на план за мир, която тръгна от срещата на Г-20 в ЮАР на 22 ноември – подробности за плана излязоха също снощи. Интересното е, че европейският план се появи след като има европейски представители в Женева и те говорят както с украинците, така и с американците там – Още: Контрапредложение: Европа със свой мирен план за Украйна, ето какво предвижда той

US Secretary of State Rubio called today the most productive day in a very long time and said he has not seen any European counter-plan, while Ukrainian NSDC Secretary Umierov broke a pen during heated talks defending Ukraine's positions. pic.twitter.com/jWEVahYpCk — WarTranslated (@wartranslated) November 23, 2025

Всичко това идва на фона на нов материал на Bloomberg за предисторията на първоначално появилия се план от 28 точки, който получи етикет "американски". Всъщност, според статията, планът е изготвен от Кирил Дмитриев, Стив Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Къшнър. И това е станало без Тръмп да е знаел първоначално – узнал е впоследствие, когато проектът е дошъл при него и той го е одобрил. А Рубио изобщо не е знаел за инициативата преди проектът да стигне до Тръмп.

Рубио – полезният глашатай

След първия ден на разговори с Украйна в Швейцария, американският държавен секретар даде поредица от оптимистични сигнали. Не бива да се забравя обаче – това са преговори между Украйна и САЩ, въпросът е какво ще каже и Русия. Иначе според Рубио нямало непреодолими въпроси по плана, след първия ден Доналд Тръмп бил осведомен докъде са стигнали разговорите и той бил доволен. Чувствам се оптимистично, че ще свършим работа, добави американският държавен секретар – Още: "Екипът на Тръмп ни чува": САЩ и Украйна актуализират документа за мир, но има още много работа

Marco Rubio:



Issues that remain open are not insurmountable. pic.twitter.com/CVdVKejJSX — Clash Report (@clashreport) November 23, 2025

Marco Rubio:



We talked to Trump, I think he is pleased. pic.twitter.com/CkXxW0T36H — Clash Report (@clashreport) November 23, 2025

Marco Rubio:



I feel very optimistic that we can get something done here. pic.twitter.com/HkwaBntdNJ — Clash Report (@clashreport) November 23, 2025

Същевременно, в редовното си снощно вечерно видеообръщение, украинският президент Володимир Зеленски изрично заяви, че в първия ден на разговорите между украинците и американците в Швейцария са дошли ясни сигнали, че САЩ чуват украинската позиция. И още – че Украйна не е и никога няма да е препятствие пред постигане на мир. Не какъв да е мир обаче – мир, с който да бъде почетена паметта на далите живота си за достойно бъдеще на Украйна. И предупреждение – че в Украйна вече се промъкват руските опорни точки по мирния план, което не отразява украинската държавна позиция. Трябва да подсилваме позицията си – хората с украински паспорти да подкрепят украинското, призова Зеленски:

"Дискусиите показаха значителен напредък към съгласуване на позициите и определяне на ясни следващи стъпки. Те потвърдиха, че всяко бъдещо споразумение трябва напълно да зачита суверенитета на Украйна и да осигури устойчив и справедлив мир. Украйна и Съединените щати се споразумяха да продължат интензивната работа по съвместни предложения през следващите дни. Те също така ще останат в тесен контакт с европейските си партньори с напредването на процеса. Окончателните решения по тази рамка ще бъдат взети от президентите на Украйна и Съединените щати" - есенцията на официалното съобщение за случилото се досега в Швейцария, качено на сайта на Белия дом. На практика същият текст беше качен и на сайта на украинското президентство.

Подсказки какво ще каже Русия

Едва ли има и един човек на планетата, който би се изненадал, ако (или направо когато) руският диктатор Владимир Путин каже "не" на актуализираното предложение за мир. Крайно показателно е какво публикува Александър Дугин, „идеологът“ на Путин, точно в разгара на поредната шумотевица как да се стигне до мир. "Украйна ще е наша изцяло до 2 години, може и по-рано. Никакъв суверенитет повече там, украинците не знаят какво да го правят – никога не са можели, никога няма да се научат. Доколкото знам, работи се по детайлен план за интеграция на украинците в единното пространство на руския свят (русский мир). Работи се над промяна на учебници, психологическа "реабилитация". Има готов проект за административно преустройство“ - най-важните думи на Дугин, написани на 23 ноември, 6 минути преди обяд московско време:

Kremlin ideologue Alexander Dugin claimed Ukraine will be absorbed within two years, stating teams are preparing textbooks, mass "rehabilitation" programs and renaming territories "Old Lands" while debating abolition of what he called a "Russophobic dialect". pic.twitter.com/c0aAKgYQcV — WarTranslated (@wartranslated) November 23, 2025

А традиционните изказвания на "полезните" пешки на Путин при такива ситуации, подсказващи на каква позиция е Господарят на Кремъл, също не липсват. Руският зам.-външен министър Сергей Рябков пак обясни на 22 ноември как трябвало да бъдат решени "първопричините" за войната в Украйна - предполагаемите "заплахи за сигурността на Русия от украинска и изобщо от западна посока", които се дължат на разширяването на НАТО на изток и предполагаемото "изтребване" от украинското правителство на всичко, което е "свързано с Русия и руския свят (русский мир)", включително руския език, култура, православие и медии. С уточнения от Рябков – натрупването на оръжия от НАТО и в Източна Европа е първопричина, след като то започна да става едва след пълномащабната руска инвазия в Украйна. А Алексей Журавльов, зам.-председателят на военната комисия на Думата, подчерта, че американският план (първоначалният, не с поправките от Женева) запазвал заплахата за Русия на границата ѝ и този план може да е само отправна точка за преговори, не да бъде приет от Руската федерация – това анализира ISW, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. И повтаря отново, че внушението на Кремъл как руската военна победа в Украйна е неизбежна е лъжа – от срещата на Путин и Тръмп в Аляска на 15 август до 20 ноември средният руски напредък в Украйна е по 9,3 квадратни километра т.е. разстояние, което се изминава пеша за 1 ден. Чак през август, 2027 година, руската армия може да превземе целия Донбас с такова темпо и то ако то се запази, ако се запазят и хвърляните досега ресурси от руснаците. Съвсем отделен въпрос е и колко силно укрепени позиции ги чакат преди Славянск и Краматорск. Путин иска Украйна да предаде територия, за която иначе ще трябва да се бие с години и да даде много жертви, категорични са от ISW.

Междувременно, BAE Systems и Дания подписаха договор за 450 млн. долара, за доставка на още 44 бронирани машини на пехотата CV90 за Украйна. Вече има 40 предвидени за изпращане от този вид. А че войната все повече притиска Украйна не е тайна – подсказка има от видеокадри как мъж бяга от ван на украински военен комисариат в Одеска област, обаче не е преследван в този случай, както упорито руската пропаганда налага по принцип за мобилизацията в Украйна:

In Odesa, a mobilized man escaped directly from a Territorial Recruitment Center bus



Local Odesa channels are sharing a video showing a mobilized man jumping out of a Territorial Recruitment Center bus and sprinting across the road. On his way, he’s hit by a car — but he gets… pic.twitter.com/G0Yj8hrOGN — NEXTA (@nexta_tv) November 23, 2025

Още: Тръмп дава назад за плана за Украйна - Европа реагира, Мерц разби илюзии на Белия дом (ОБЗОР – ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

По-сериозно увеличение на сухопътната военна активност в Украйна на дневна база отчита украинският генщаб. На 23 ноември са станали 191 бойни сблъсъка, с 29 повече спрямо 22 ноември. Руснаците са хвърлили 129 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 28 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 5628 изстреляни снаряда, като това е с около 1050 повече за денонощие. Руската армия е използвала около 5600 FPV дрона, което е с около 550 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

62 руски пехотни атака са спрени в Покровското направление според украинския генщаб. Още 19 са станали в Олександриевското направление, южно от Покровск. 17 руски пехотни атаки са отбити в направлението към Гуляйполе, още по-на юг, където основната опасност остава руският напредък от северозапад към града. 29 руски пехотни атаки са извършени от Торецк към Константиновка, а в Славянското (Северското) направление са били 10, докато на север, в Лиманското – 9, колкото и в пограничния район на Суми и Курска област.

Продължават да валят различни данни какво става в Покровск и Мирноград. Според популярния руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", Покровск бил "на практика" обкръжен, Мирноград бил "отрязан", а опитите на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) да правят контраатаки за осигуряване на коридор и логистика се проваляли. Разчистването на Покровск, Мирноград и околните села ще отнеме време, добавя каналът. Същото твърдят смело и колегите им от "Два майора" - Покровск е обкръжен, падането на агломерацията Покровск – Мирноград е въпрос на време. Геолокализирани кадри показват обстрел по нови руски позиции в село Родинско, основната точка на северния фланг, която определя дали Мирноград е отрязан и дали ще бъде завършено обкръжението на Покровск. Само че вчера, 23 ноември, 7-ми украински десантно-щурмови корпус обяви, че боеве продължава да има в централната част на Покровск. Силите за специални операции на Украйна обявиха удари с дронове срещу висока сграда в индустриалната зона на Покровск, използвана от руснаците за огневи контрол, както и удар по части на 336-та бригата на руските ВМС в Шахово, които се опитват да напреднат, за да завършат обкръжението на Покровск и Мирноград. "Силите за отбрана наистина напредват в Покровск, разчистиха определени райони и сгради в града, но не бих казал, че това може съществено да промени ситуацията в оперативен мащаб, може би за тактическата обстановка ще осигури определени предимства/облекчения", добавя и украинският военен телеграм канал "Офицер", създаден и поддъжан от украински лейтенант с позивна "Алекс". "В Покровск и Мирноград логистиката е на прага на нещо нереално", добавя украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов в канала си в Телеграм. А ISW поддържа оценката си, че Покровск и Мирноград ще бъдат превзети от руснаците, но не може да се каже кога точно.

Ukrainian Special Operations Forces released new footage of FP-2 guided drones with 100-120kg warhead hitting multiple enemy targets:



• Pokrovsk — an enemy elevated firing position and troop concentration⁰• Shakhove — an assault group staging area of the 336th Marine Brigade… pic.twitter.com/etMYY8kZfc — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) November 23, 2025

SBU Alpha special forces, using FP-2 drones, carried out precision drone strikes in Pokrovsk and occupied parts of Donetsk region. Targets included a tower housing snipers, MG teams, and FPV operators, as well as depots storing Zala, Geran, and FPV drones. pic.twitter.com/CXqaBoQDH7 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 23, 2025

"Офицер" обръща внимание и на Олександриевското направление и боевете при Новопавловка. Държим самото село, но подстъпите към него са друг въпрос – там има безпрепятствено преминаване на руски сили, казва каналът. И добавя, че от посока южната дъга на Покровск, от страната на Удачно, при Межово, украинската армия удържа и дори контраатакува.

"Рибар" заявява, че руснаците вече щурмуват и Северск, като това било далечна перспектива преди няколко месеца. Обратното броене започна, настоява каналът – Северск е спомагателно направление от юг за Лиманското. Каналът твърди и, че завършвало прочистването на Вовчанск, в най-северната част на Харковска област. За Северск говорителят на 11-ти украински корпус подполковник Дмитро Запорожец призна руското настъпление и коментира, че вероятно през декември, 2025 година ще започнат същинските боеве за града.

"Противникът вече трета седмица се опитва да пробие в района Синелниково - Цигелно - Вилча – Лиманско. Към момента обаче нямам информация той да е успял да се укрепи директно в Синелниково. Напълно възможно е това вече да се е случило (бел. ред. - "Два майора" от доста дни го твърди). Измина повече от месец, откакто противникът се активизира във Вовчанско направление, но през този период, освен преминаването на доста широк участък от река Вовча, противникът все още не е успял да постигне значителни резултати, дори в тактически смисъл" - думите са на украинския военен експерт и о.з. полковник Константин Машовец в новия му анализ. Очевидно е, че руснаците искат да натрупат сили и ресурси в посока югозапад-юг от Вовчанск, по протежението на река Вовча и в големия горски масив при река Северски Донец, за да създадат флангова заплаха за самия Вовчанск, добавя той. Машовец казва и, че изглежда руското военно командване е предпазливо и отделя значителна част от силите си за защита на линията Кондратовка – Андреевка, за да не допусне украинските контраатаки там да изведат украински военни части отново в Курска област, по-на север от района на Тьоткино, където украинците още опазват позиции.

Само че Машовец гледа като към по-важно направление това към Велики Бурлук, южно от Вовчанск и северно от Купянск. Там действа Шеста руска танкова армия и бележи повече успехи, отколкото руски части при Вовчанск. В най-лошия случай по-голям руски пробив в този сектор на фронта може да доведе руски части близо до Харков, предупреждава украинският военен анализатор. Шеста армия се командва от генерал Серхий Стороженко, бивш полковник и командир на 36-та бригада за брегова охрана от украинската армия, базирана в Крим, когото Машовец нарича идиот, военнопрестъпник и задник. Стороженко е родом от Харковска област, а сега я обстрелва, добавя Константин Машовец. Стороженко е находка за руската пропаганда като „истински украинец“ и достоен обект за момчетата на Буданов и Малюк (Главното разузнавателно управление на Украйна и Службата за сигурност на Украйна) – Още: Украинският предател, който води руснаците към превземане на Купянск

Сега Шеста армия активно настъпва към линията Милово – Красно Першо и там може да прехвърли подкрепления, както и по направленията Камянка – Колодязно и Строевка – Двуречно плюс посоката към Нововасиловка. Основна руска идея – заобикаляне на силната украинска позиция в Колодязно от север. Ясно е, че не е случайност почти едновременното активизиране на руснаците по направлението към Вовчанск и Велики Бурлук – това е своеобразен опит да се отмъсти за руското поражение от есента на 2022 година точно в Харковска област, с което бяха върнати Балаклея, Купянск, Лиман, Изюм, смята Машовец.

Special Operations Forces operator conducted reconnaissance and clearing of a factory in Kupiansk, eliminating a Russian occupier during the operation, Ukrainian SOF reported. pic.twitter.com/Vn8mgwcFTR — WarTranslated (@wartranslated) November 23, 2025

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 162 далекобойни дрона по цели в Украйна, като 80 от тях са клас "Шахед". Свалени са 125, има руски удари на 15 места, едно от които е село в Черниговска област, където е подпалена и сградата на местната пожарна - Още: Убити и ранени в Харков след нова порция руски дронове, въздушни атаки и по цели в Русия (ВИДЕО)