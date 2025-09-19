Украинският предател, който води руснаците към превземане на Купянск

Руските сили се опитват да щурмуват източния украински град Купянск в Харковска област, като отново използват подземен газопровод (под река Оскол) за атаката, както сториха в Авдеевка, Донецка област, през януари 2024 и в Суджа, Курска област, през март 2025 г. Руската офанзива се води от бивш украински офицер, който е извършил предателство и е преминал на страната на Москва.

Още: Уважение? Путин жестоко е засилил въздушните удари в мандата на Тръмп. Руснаците се добраха до Купянск през газопровод (ОБЗОР - ВИДЕО)

Както руските Z-блогъри, така и украински експерти като военния анализатор Константин Машовец, считат, че основна роля в щурма играе 6-а армия. Преди инвазията тя беше разположена в Ленинградска област и бе част от групата войски "Север". През август в група "Север" настъпиха кадрови промени - генерал Александър Лапин подаде оставка и беше заменен от генерал-полковник Евгений Никифоров.

Шеста армия се командва от генерал-лейтенант Серхий Стороженко. Той е този, който докладва на Никифоров за темпото на настъпление срещу Купянск, а след това данните се изпращат на Генералния щаб и началника му Валерий Герасимов, пише "BBC-Украйна".

BBC reports that the Russian offensive near Kupiansk is led by Lt. Gen. Serhiy Storozhenko, a former Ukrainian officer who defected after the 2014 annexation of Crimea. Once commander of Ukraine’s 36th Coastal Defense Brigade, he allegedly urged others to surrender and join… pic.twitter.com/b09Rm2OADw — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 18, 2025

Предателят Стороженко и "двойната му игра"

Кариерата на Серхий Стороженко е нетипична за руската армия. Той вероятно е най-високопоставеният колаборационист в нейните редици. Прекарва по-голямата част от службата си във Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), но преминава на руска страна след анексирането на Крим през 2014 г.

Още: За сметка на Украйна: Тръмп го е страх и иска ЕС да се справи с Китай (ОБЗОР - ВИДЕО)

Генерал-лейтенантът е роден през 1975 г. в село Мурафа, област Харков. Тези места не са били окупирани от Русия по време на инвазията през 2022 г., нито по-късно. Според украинските медии роднините на Стороженко все още са живеели в областите Харков и Суми дори в началото на войната.

През 1992 г. Стороженко постъпва във Факултета по разузнаване на Института на сухопътните войски в Киев. През 2016 г. тогавашният полковник дава интервю за "Новая газета", в което говори за службата си във Въоръжените сили на Украйна: "СССР не съществуваше от една година, аз бях украински военнослужещ от самото начало".

Служи в 36-а бригада за брегова отбрана на украинския флот, където за две десетилетия се издига от командир на рота до командир на батальон, а по-късно и до командир на бригада. Бил е заместник-командир на украинския контингент в Косово като част от силите на КФОР.

По време на анексирането на Крим от страна на Русия през март 2014 г. под негово командване са били около 1200 военнослужещи.

По думи на Стороженко - по време на анексията на полуострова с него се свързали изпълняващият длъжността президент на Украйна Олександър Турчинов (на поста след бягството на проруския президент Виктор Янукович) и министър-председателят Арсений Яценюк, които проявили интерес към плановете му. Стороженко не предприел никакви действия и подал оставка.

Само че бившите му колеги разказват друга история. Според тях той активно е агитирал колегите си да предадат оръжията си и да преминат на страната на Русия. От самото начало е играл "двойна игра" с руснаците.

Снимка: Kremlin.ru

Още: САЩ и Европа натискат Украйна за "финландски" край на войната - но Путин не е Сталин

"Провали се на ключовия тест": Стороженко обстрелвал сестра си в Суми?

Бившият говорител на украинските въоръжени сили в Крим, по-късно говорител на украинския генерален щаб и сега военен коментатор - полковник Владислав Селезньов - казва, че е познавал добре Стороженко и дори е служил с него в Косово. Бъдещият генерал в руските сили винаги е държал на публичния си имидж, често е организирал пресконференции на подразделението и се е грижил за това журналистите редовно да го хвалят.

"Мисля, че през 2014 г. му е било отправено предложение, което не е могъл да откаже", казва Селезньов, цитиран от "BBC-Украйна". "36-а бригада се е държала, докато генерал Игор Воронченко, заместник-командващ на украинските въоръжени сили за брегова отбрана, е бил там, и веднага след като той е напуснал, са започнали различни договорености. Стигнало се е дотам, че руските войници, които блокирали бригадата, са отишли в банята на нейна територия. Имаше планове да се изведе хуманитарен работник от подразделението с колата на командира на бригадата. Мисля, че той просто беше корумпиран. Беше добър офицер и се грижеше за репутацията си, но се провали на ключовия тест, когато животът показва кой кой е".

Селезньов твърди, че след началото на пълномащабната руска инвазия Стороженко е бил един от тези, които са дали заповед за ракетни удари по Суми. Според украинския проект Evocation.info двете сестри на генерала тогава живеят в Украйна - едната в село Козивка, Харковска област, а другата в Суми.

Още: ЕС с нов план как да даде замразените руски активи на Украйна без вето на Унгария

Руски паспорт малко след "референдума" за Крим, бие се за врага близо до родното си място

Активното сътрудничество на Стороженко с руската армия се потвърждава косвено от факта, че на 23 март 2014 г., седмица след така наречения "референдум" за статута на Крим, той е получил руски паспорт. Това е съобщил на "BBC-Украйна" източник с достъп до бази с лични данни.

Около половината от 1200 военнослужещи от 36-а бригада заминават за Украйна, а други 600 остават в Крим и започват да служат в руската армия. Там Стороженко оглавява новосъздадената 126-а бригада на бреговата охрана и за осем години – от анексирането на Крим до началото на пълномащабната война на диктатора Владимир Путин – прави кариера като руски офицер.

Снимка: iStock

Към 24 февруари 2022 г. той е началник-щаб на 35-а армия на Източния военен окръг с чин генерал-майор. През първите месеци на инвазията тази армия участва в сражения в Харковска област - там, където Стороженко е роден. Както пише американският Институт за изучаване на войната (ISW), армията е практически унищожена в сраженията за Изюм в началото на юни 2022 г. Руските провоенни блогъри тогава приписаха поражението на некомпетентността на нейното ръководство.

Още: Тръмп се хвана за главата: "Путин ме разочарова". Стармър му подсказа следващия ход (ВИДЕО)

Повишен от Путин

Това обаче по никакъв начин не се отразява на кариерата на Серхий Стороженко. През 2023 г., с указ на Владимир Путин, той е повишен в генерал-лейтенант и поема командването на 6-а армия.

Именно под негово командване в момента се водят боевете в посока Купянск, а в докладите си Стороженко съобщава за "превземане" на града, въпреки че руските войски все още са далеч от това.

Каква е ситуацията в Купянск?

Москва се опитва да превземе поне част от позициите в този почти разрушен град, за да потвърди изявленията на собствения си генерален щаб - преди две седмици руското командване официално обяви, че контролира около половината от Купянск. "Подразделенията на групата „Запад“ почти напълно блокираха града и освободиха около половината от територията му", каза ген. Валерий Герасимов във видео.

Няма обаче никакво потвърждение, че руските войски, които наистина се приближиха до северните покрайнини на Купянск, са успели да превземат значителна част от територията на града.

Още: Зеленски каза колко пари трябват на Украйна, за да издържи срещу Русия и през 2026 г. (ОБЗОР - ВИДЕО)

Секторът остава един от приоритетите за руската армия. Това се потвърждава от броя на участващите там подразделения, нивото на тяхното оборудване и високата интензивност на боевете, която не е спаднала от есента на 2024 г.

Град Купянск, разделен на източна и западна част от река Оскол, е ключов отбранителен център за Въоръжените сили на Украйна. За руската армия неговото превземане би означавало възможност да изгради стабилна отбранителна линия по протежение на водната бариера и да създаде условия за по-нататъшно настъпление навътре в Харковска област. Само че руснаците досега не успяват да превземат Купянск. Ако сравним бойните карти за октомври 2024 г. и септември 2025 г., става ясно, че настъплението срещу украинския плацдарм на източния бряг на река Оскол е в застой от почти година.

В същото време руските войски успяха да пресекат Оскол на север от Купянск и да се установят на западния бряг, създавайки свой собствен плацдарм. Оттам те се опитват да окажат натиск върху града, постепенно пробивайки украинската отбрана по протежение на реката, а също така се опитват да прекъснат основния маршрут за снабдяване между Купянск и Чугуев.

Още: Потвърждения: В пожар, вероятно умишлен, са загинали 17 руски офицери

Основният проблем за руските части, укрепили се на западния бряг на река Оскол, са трудностите с доставките, попълването на загубите и евакуацията. Участниците в боевете от двете страни съобщават за тежки руски загуби при опитите на силите на Путин да преминат на другия бряг.

Снимка: iStock

Неспособни да прехвърлят тежко оборудване и оръжия на западния бряг, руските части използват тактики със саботажни и разузнавателни групи. Те проникват в тила на украинските отбранителни позиции, влизат в укрития, натрупват сили и в същото време се опитват да разширят контролираната територия на север от Купянск.

Наскоро се появи информация, че руските войски са намерили друг начин да прехвърлят подкрепления през реката. Те са решили да използват една от линиите на нефункциониращия газопровод между селата Лиман Перши на източния бряг на Оскол и Радковка на западния бряг. Разстоянието между тези населени места е 9 километра, но тръбата не минава по права линия – дължината ѝ е около 13 км. Въоръжените сили на Украйна, от своя страна, се опитват да отрежат пътя с удари от страните на Тишенковка и Кондрашовка, както и да очистят северните покрайнини на Купянск от проникналите там диверсионно-разузнавателни групи.

Към днешна дата има съобщения, че руските сили щурмуват високи сгради в северната част на града, както и градската болница. Украинците са превърнали тези квартали в укрепени зони. По̀ на юг, според съобщения на Западната група сили на руската армия, войските на Путин се опитвали да затворят огромен "джоб" (с диаметър 16 километра), настъпвайки към Куриловка. "Все пак е твърде рано за съобщения за победа", пише руският военнопропаганден канал "Два майора".

Лейтенант Андрий Коваленко, ръководител на Центъра за борба с дезинформацията на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, посочва, че "тежките боеве за Купянск продължават". Но към момента няма никакви руснаци в центъра на града, отговаря той на появилите се спекулации.