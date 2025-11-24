"Екипът на Тръмп ни чува": САЩ и Украйна актуализират документа за мир, но има още много работа

САЩ и Украйна обявиха, че са изготвили "актуализирана и усъвършенствана" рамка за мир за прекратяване на войната с Русия. И двете страни оцениха консултациите като високопродуктивни. Дискусиите демонстрираха значителен напредък в съгласуването на позициите и определянето на ясни следващи стъпки. Страните потвърдиха отново, че всяко бъдещо споразумение трябва напълно да зачита суверенитета на Украйна и да гарантира устойчив и справедлив мир.

Мирен план

Украинската делегация отново изрази благодарност към Съединените щати, и по-специално към президента Доналд Тръмп, за непоколебимата му ангажираност и неуморни усилия за прекратяване на войната и спасяване на човешки живот.

Украйна и Съединените щати се споразумяха да продължат интензивната работа по съвместните предложения през следващите дни. Те също така ще поддържат тесен контакт с европейските партньори с напредването на процеса.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски оцени водения диалог с представители на САЩ и посочи, че има сигнали, че екипът на президента на САЩ Доналд Тръмп "ни чува". "Важно е, че има разговор с американските представители и има сигнали, че екипът на президента Тръмп ни чува", каза Зеленски.

По-рано украинският президент заяви, че Украйна е благодарна на САЩ за помощта, след като Тръмп каза, че лидерите на Украйна са показали "нулева благодарност" за американската помощ.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио коментира след среща с украинската делегация в Женева, че е постигнал добър прогрес по време на преговорите около предложения от Вашингтон план от 28 точки за прекратяване на войната в Украйна.