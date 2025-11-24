Убити и ранени в Харков след нова порция руски дронове, въздушни атаки и по цели в Русия (ВИДЕО)

Докато дипломатическата машина отново се опитва да произведе нещо, което да доведе до траен мир в Украйна, Русия за пореден път засипа с дронове втория по големина украински град Харков, което беше официално отбелязано и в канала в Телеграм на украинските ВВС. Резултатът – 4-ма загинали и 17 ранени, това написа в официалния си канал в Телеграм Игор Терехов, кметът на Харков.

Основните руски удари са били насочени в районите "Шевченко" и Салтовски. Изгорели са 3 жилищни сгради и инфраструктурен обект, уточнява украинската спешна служба.

Руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" твърди и, че е имало масиран руски въздушен удар в Измаил, украинското пристанище на река Дунав, което е редовно бомбардирано от Руската федерация. В последно време интензивността на ударите там се засили, като руснаците явно целят газова инфраструктура – припомняме, че наскоро Украйна се договори да внася газ от Гърция и маршрутът минава от там. Военновременният ръководител на Одеска област Олег Кипер не дава засега подробности за щети и разрушения, но в канала му в Телеграм има съобщение за въздушна тревога през тази нощ.

И в Русия не беше тихо и спокойно – руското военно министерство съобщава за 93 свалени дрона над руска територия. 45 от тях т.е. почти половината са свалени над Белгородска област, но все още губернаторът на областта Вячеслав Гладков не е дал отчет какви са последствията. Но от вчера местното издание "Пепел" публикува видеокадри, за които твърди, че показват поражение ракета от ПВО установка "Панцир" е нанесла щети в жилищна сграда, след като свалила дрон - Гладков твърди, че става въпрос само за дрон. 9 са свалените дронове над Краснодарския край, 7 – над Нижни Новгород, 4 – над Воронежка област. Още 20 дрона са свалени над акваторията на Черно море – поредна украинска въздушна атака е имало в Крим, а 8 – над акваторията на Азовско море.

Russian air defense operations damaged an apartment building in Dubove, Belgorod region, according to local residents. pic.twitter.com/Mckh5LP6Hb — WarTranslated (@wartranslated) November 23, 2025

В Кстово, Нижегородска област, имаше взривове – и видеокадри, че има атака. Там се намира руска петролна рафинерия. Губернаторът на областта Глеб Никитин все още не е съобщил подробности за последствията от атаката:

В Анапа, Краснодарския край, също имаше взривове – губернаторът на Краснодарския край Венямин Кондратиев за момента не е коментирал в канала си в Телеграм какво се е случило. От Анапа тръгва газопроводът "Турски поток".

An air alarm is currently active over Anapa, with reports of Ukrainian drones active in the area. pic.twitter.com/Z4fU59C7n0 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 23, 2025

