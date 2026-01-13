Мирът в Украйна е близо: Ужасните числа зад повтаряната от Тръмп мантра (ОБЗОР - ВИДЕО)

Откакто Доналд Тръмп за втори път влезе в Белия дом, по европейски данни в Украйна са убити поне 2400 цивилни и са ранени поне 12 000. Над 2000 от тези смъртни случаи са станали след първия телефонен разговор на Тръмп и Путин, в който уж се споразумяха да започне процес в търсене на мир в Украйна. А след като руският диктатор беше поканен от президента на САЩ и отиде в Аляска (15 август, 2025 година), Русия изстрелва средно по 5300 далекобойни дрона по цели в Украйна всеки месец. Това е 5 пъти повече, отколкото средно на месец Руската федерация изстрелваше през 2024 година. След като излезе новината за проекта за плана за мир от 28 точки, силно повлиян от Кремъл, Русия е изстреляла над 9000 дрона и 350 ракети в украински градове, убивайки над 220 цивилни. Всичко това са данни, цитирани в материал на Bloomberg.

Общо приблизително 15 000 украински цивилни са били убити и други 40 000 са ранени от началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна. 758 деца са били убити и други 2445 са ранени, също от началото на инвазията, която Путин нареди.

Съществен принос за тези ужасяващи числа дава Иран – там, където от края на 2025 година отново има протести срещу властовия режим на аятоласите. В своя статия Bloomberg посочва, че от октомври, 2021 година, Иран е продал на Путинова Русия балистични ракети и ракети "земя-въздух" на стойност 2,7 млрд. долара. Отделно, Техеран е снабдил Москва с дронове "Шахед" - общо за оръжия и военна техника от Иран, от октомври 2021 година Русия е похарчила над 4 млрд. долара - ОЩЕ: Първи данни за броя на загиналите при протестите в Иран, размириците продължават (ВИДЕО)

"Тръмп отново бае на карти. Цирк. Мисля, че на всички е ясно, че нито Тръмп, нито Путин искат и не са способни наистина да направят нещо за мир и прекратяване на войната, те са просто двама клоуни, само че в различни роли", категоричен е украинският военен телеграм канал "Офицер" създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс".

Междувременно, руският вицепремиер Денис Мантуров изсипа куп хвалебствия за развитието на руската индустрия и промишленост, но главният акцент в това развитие всъщност е руският военнопромишлен комплекс и нищо друго, коментира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Мантуров посочи, че руската индустрия бележи ръст от 23% или грубо 5 трилиона рубли (64 млрд. долара) през първите 9 месеца на 2025 година, като това се дължи на руската военна промишленост. Руският вицепремиер изрично призна, че причината за растежа са преференциалните заеми, давани от Руския индустриален фонд за развитие – т.е. без държавни пари нямаше да има такова нещо. В руската военна промишленост работят 3,8 млн. души, като тя е наела около 800 000 през последните 3 години. За сметка на това навсякъде другаде в руската индустрия проблемите се трупат, обемът на поръчки и работа се свива, напомня ISW – припомнете си един от многото конкретни примери в края на абзаца. Институтът смята, че Руската централна банка е намалила 4 пъти основната лихва в Русия, за да може да се събира капитал от държавата точно за военната промишленост, но ефектът от това е по-високи лихви за обикновените руснаци, защото парите не падат от небето. За ипотечните кредити лихвите в Русия са над 20%, а през ноември, 2024 година, Путин подписа закон за вдигане на ДДС до 22%. Увеличаващият се западен икономически натиск върху Русия чрез санкции и спазването им и западната помощ за Украйна остават основен и най-реалистичен инструмент в крайна сметка Путин да си промени политиката за воденето на войната, категорични са за пореден път експертите от ISW - ОЩЕ: Драстично: Най-известната руска автомобилна компания намалява работата

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Рязко намаление на интензивността на сухопътните военни действия в Украйна отчита на дневна база украинският генщаб. Според неговите данни, на 12 януари са станали 159 бойни сблъсъка – на 11 януари бяха 219! Руснаците през последното денонощие са хвърлили 105 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 45 по-малко на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3587 изстреляни снаряда, като това е с около 600 повече за денонощие. Руската армия е използвала 7919 FPV дрона, което е с около 2700 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

След като няколко дни не беше така, сега направлението към Гуляйполе отново е най-горещото – там са отбити 34 руски пехотни атаки за последните 24 часа според официалните украински данни. На второ място е Покровското направление – 26 отбити руски пехотни атаки. В съседното от юг Олександриевско направление е имало 13 руски пехотни атаки. Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка е имало 19 руски пехотни атаки. В Лиманското направление са станали 16 руски пехотни атаки – няма друго направление с двуцифрен брой руски пехотни атаки през последното денонощие, в Купянското направление и при Вовчанск е имало по 6 руски щурма.

Седми десантно-щурмови корпус на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) докладва, че руснаците упорито хвърлят щурмови групи през жп линията, деляща приблизително на две Покровск (северна и южна част) с цел да превземат западното предградие Гришино. Корпусът докладва за унищожена руска група от 20 войници, както и за добра работа с дронове срещу руски щурмови групи (най-често става въпрос за до 5 войници в група) в индустриалната зона на Покровск, откъдето тръгват руските опити Гришино да бъде превзето:

⚔️ Pokrovsk: Holding the enemy in the north ❄️



The enemy ⚔️ tried to break through with assault squads above the railway — the 25th Separate Airborne Sicheslav Brigade 🪂 repelled the attack of over 20 Russians and destroyed the assault group 💥.



In the industrial zone 🏭, the… pic.twitter.com/9ecccghocF — 7th Rapid Response Corps of AAF (@7corpsDSHV) January 12, 2026

"Офицер" отбелязва, че с настъпването на зимния студ в Украйна по традиция са се увеличили прехванатите радиокомуникации на руски войници, в които те се оплакват от липса на храна, вода, на евакуация на ранени. Украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов добавя, че специално в Лиманското направление заради студа е по-трудна доставката на FPV дронове за украинската армия и руската пехота е станала по-активна в действията си.

"Врагът действа свободно" - това е констатация на руския военнопропаганден телеграм канал "Два майора" за ситуацията в Купянск и по-точно за връщането на сградата на Общинския съвет в Купянск под украински контрол. Твърдението е, че констатацията се прави на база видеозаписи. Руският канал се утешава, че руската армия контролирала северните и източните части на града, същото казват и колегите им от "Рибар", които обаче си мълчат за сградата на Купянския общински съвет. "Два майора" добавя и, че нямало видеодоказателства, че село Новобойковско, в Ореховското направление (западната част на Запорожка област) е превзето и не се очаквали скоро такива. Руското военно министерство съобщи, че селото било превзето от руската армия – ОЩЕ: Украйна си върна контрола над общинския съвет в Купянск (ВИДЕО)

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец е направил по-общ анализ. Той посочва, че на база руски военни доклади, ефективността на 152-мм снаряди "Краснопол-М/М2" с полуактивна лазерна самонасочваща се глава 9Е421 е не повече от 53%. Това е спад от 13 до 17% спрямо началото на войната. Основната причина – защото прицелването е станало по-трудно в сегашните условия за водене на бой в Украйна, например украинските системи за електронно заглушаване пречат на руските дронове, които трябва да подават данните с точни координати за стрелба на руските артилеристи.

Машовец казва и, че Русия планира през 2026 година да снабди военновъздушните си сили с 82 самолета и 84 хеликоптера. Само 2 от самолетите ще са стратегически бомбардировачи Ту-160М2. Най-много – 47, трябва да са изтребителите: 13 Су-57, 17 Су-35С, 15 Су-34НВО и 2 Су-30СМ2. От хеликоптерите най-много са щурмовите: 34 Ми-28НМ, 20 Ка-52М и 5 Ка-35. Планирана е модернизация и рехабилитация на 1400 единици авиационна техника. Само че Машовец силно се съмнява, че руските планове ще бъдат осъществени – защото голяма част от необходимите части са под западни санкции и намирането им е много трудно, контрабандно, както и намаляващите квалифицирани кадри да правят ремонти и модернизация, защото биват хвърляни като пехота на фронта в Украйна. Липсата на пари също е сериозен фактор – затова Машовец счита, че не е далеч времето, в което Русия няма да прави нищо ново, а ще се опитва да ремонтира и модернизира само стара авиационна техника.

