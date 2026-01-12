Лайфстайл:

Украйна си върна контрола над общинския съвет в Купянск (ВИДЕО)

Украинските сили продължават да прочистват Купянск, Харковска област, от руските части. Бойци от 2-ри корпус на украинската национална гвардия са установили контрол над сградата на Общинския съвет на Купянск. Отбелязва се, че издирвателно-ударната група „Хартия“ и тактическата група „Купянск“ завършват почистването на града. Градът беше успешно деблокиран благодарение на успешна операция, ръководена от 2-ри корпус на Националната гвардия.

„Войници от Разузнавателно-ударната група на 4-ти батальон издигнаха украинското национално знаме над сградата на кметството в центъра на Купянск. Купянската операция доказва, че чрез планиране, обучение на командири и щабове и висококачествена подготовка на подразделенията – всичко това ние наричаме метод на Хартата – е възможно успешно да се спре и унищожи врагът“, се казва във военното изявление.

В сградата беше показан и уникален видеозапис от нападението над градския съвет на Купянск, заснет с GoPro от бойци от 4-ти батальон „Харт“.

По-рано бе съобщено, че руските сили са увеличили натиска върху град Часов Яр в Донецка област. 24-та отделна механизирана бригада „Цар Данило“ от украинските въоръжени сили съобщи, че броят на убитите окупатори се е удвоил в сравнение с миналата седмица. Врагът използва всички налични оръжейни системи. Освен това руските части се опитват да проникнат в Лиман в Донецка област. Според Виктор Трегубов, началник на Управлението за комуникации на Обединените сили, врагът иска да се закрепи там, за да продължи напредъка си към Славянск и Краматорск.

Елин Димитров
