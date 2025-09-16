Драстично: Най-известната руска автомобилна компания намалява работата

В края на месеца - 29 септември, най-известната руска автомобилна компания АвтоВАЗ въвежда четиридневна работна седмица. Очаква се това положение да се запази поне половин година (до 28 март, 2026 година), но надеждите на руския автомобилен гигант са да се върне в нормален цикъл на работа, ако ситуацията на автомобилния пазар в Руската федерация се подобри, предава Интерфакс.

Съответните планове бяха обсъдени на обща заводска конференция на работниците на АвтоВАЗ - тя беше посветена на резултатите от прилагането на колективния трудов договор през първата половина на 2025 година.

"С цел запазване на работните места и работната сила, както и за предотвратяване на масови съкращения на служителите на предприятието, се планира въвеждането на четиридневна непълна работна седмица от 29 септември 2025 г. за период от шест месеца", обяви в своя презентация Дмитрий Михаленко, вицепрезидент по човешки ресурси и социална политика в АвтоВАЗ.

Според презентацията, още през първата половина на 2025 г. АвтоВАЗ е предприел редица мерки за увеличаване на заетостта, насочени към запазване на служителите. По-специално това включва увеличаване на производството на резервни части, организиране на допълнителни ремонти на оборудване, подобряване на условията на труд, обучение и преквалификация на служителите. Най-важното обаче е следното - Михайленко призна, че компанията е поискала от руската държава и от руските местни власти да дадат поръчки и пари на компанията, "за временна работа". Причината да се случва всичко това - подпалената от руския диктатор Владимир Путин война в Украйна, която го принуди да вкара руската икономика във военновременен режим т.е. на първо място е руската военна сфера.

По данни на "Автостат", продажбите на леки коли "Лада" в Русия за първите 8 месеца на 2025 година са спаднали с 24,9%, до 211 331 хиляди бройки.

