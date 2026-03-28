Млад, щур и гей: Кой е Доминик Краузе - първият зелен кмет на Мюнхен?

"Това е лудост", каза Доминик Краузе, когато се качи на сцената на изборното парти на Зелените в Мюнхен. Парти, на което той беше специалният гост, защото Карузе постигна исторически успех. 35-годишният политик ще бъде първият зелен кмет в историята на баварската столица.

"Искаме Мюнхен да остане отворен и пъстър", коментира той, след като стана ясно, че е детронирал Дитер Райтер от поста. Социалдемократът беше начело на града 12 години.

Марихуана, велоалеи, достъпни жилища

Краузе отново е в светлините на прожекторите. Внимание той спечели и преди години - през 2023 година, когато още беше заместник-кмет на града. Тогава зеленият политик определи Октоберфест като "най-голямата наркосцена в света", докато защитаваше позицията си за легализиране на мариахуаната. Според него различното отношение към алкохола и марихуаната не е оправдано. Сега новият кмет ще трябва да изпие първата бира на тазгодишния празник.

Краузе, който е открито хомосексуален, спечели кампанията с положителни послания. Той така и не нападна остро своя предшественик, който е критикуван за позициите си в управителния съвет на "Байерн Мюнхен". Вместо това се концентрира върху обещанията за осигуряване на повече достъпни жилища - той обеща да бъдат изградени 50 000 нови. За тази цел той иска да бъдат използвани незаетите офис площи, които в града заемат около 1,8 милиона квадратни метра. Според него те трябва да бъдат преустроени, например в евтини студентски жилища. Зеленият политик обещава и повече пешеходни зони и велосипедни алеи.

"Мюнхен е пъстър"

Доминик Краузе е роден в Мюнхен през 1990 година. Следва физика в Техническия университет в града, а това, което го вкарва в политиката, е шествие на неонацисти, казва той.

Краузе се присъединя към Зелените, през 2014 г. като млад студент влиза в Общинския съвет и оттогава е и заместник-председател на популярната организация "Мюнхен е пъстър", която организира големи демонстрации срещу екстремизма. На фона на ръста в подкрепата за крайната десница в Германия победата на Краузе е важен знак за политиката в страната.

Източник: "Дойче веле"