Топ голмайстор от Първа лига игра срещу Аржентина и се скара за фланелка на Лео Меси (ВИДЕО)

28 март 2026, 20:28 часа 344 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Централният нападател на ЦСКА 1948 Мамаду Диало изигра едно полувреме при загубата на своята страна Мавритания с 1:2 срещу Аржентина. На стадион „Ла Бомбонера“ в Буенос Айрес таранът, който заема второто място в голмайсторската класация на Първа лига с 14 попадения, се размина с Лионел Меси. 8-кратният носител на "Златната топка" влезе в игра на почивката тъкмо когато Диало бе заменен. Въпреки това нападателят се включи в свада за фланелката на Лео.

Ианче Енцо Фернандес в 17-ата и Нико Пас в 32-рата минута осигуриха аванс от 2:0 за домакините до почивката. Крайното 2:1 оформи Джордан Льофор в четвъртата минута на добавеното време. След последния съдийски сигнал футболситите на Мавритания не се прибраха към съблекалните, а изчакаха Меси за снимка с него.

Това обаче не беше всичко. Най-интересното се случи в коридорите на стадиона. Част от мавританците влязоха в словесен спор помежду си, като не можеха да си поделят фланелката на Лионел Меси. Сред замесените бе и Мамаду Диало. Сцените направиха впечатление дори на известния журналист Фабрицио Романо. Тимът на Аржентина отново ще играе на терена на „Бомбонера“, когато се изправи срещу Замбия в сряда, докато продължава да се готви за защита на титлата си от Световното първенство.

Джем Юмеров Отговорен редактор
Лионел Меси Мавритания Аржентина отбор ФК ЦСКА 1948 Първа лига Мамаду Диало
