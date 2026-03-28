Най-важните новини за деня: 28 март, 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 28 март, 2026 година

FITCH: БЪЛГАРИЯ ЩЕ Е ПО-БЕДНА ОТ ДЪРЖАВИ С ПОДОБЕН КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ

С рейтингово действие от 27 март 2026 г. международната кредитна агенция Fitch Ratings потвърди дългосрочния рейтинг на страната в чуждестранна валута “BBB+” със стабилна перспектива. Рейтингът отразява стабилната външна и фискална позиция на България и надеждната политическа рамка, подкрепена от членството на страната в ЕС и еврозоната. Същевременно, нестабилните коалиционни правителства и честите избори през последните години забавят напредъка в прилагането на реформи. Рейтинговата агенция отбелязва, че при запазване на настоящите темпове на растеж доходът на човек от населението се очаква да остане по-нисък спрямо държави със сходен рейтинг.

"ДА ИЗХАРЧИШ ЧЕТИРИ ГОДИНИ ЗА ЕДНА": БИВШ ШЕФ НА АПИ ТВЪРДИ, ЧЕ НЕ Е ХАРЧИЛ И ОТРЕЧЕ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ НАТИСК

Проверката на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) не показва такива резултати в Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), каквито бяха оповестени. Парите не са изхарчени, а са възложни за задачи. Ако можех да ги изхарча тези пари, щях да го направя, но за да може хората да карат по нови пътища. Това заяви бившият председател на Управителняи съвет на АПИ инж. Йордан Вълчев пред bTV.

БЪЛГАРИЯ СЕ ТОПИ, ОБЕЗЛЮДЕНИ СЕЛА, ДЕМОГРАФСКИ СПАД: НСИ С ТРЕВОЖНИ ДАННИ

"България продължава да губи население, цели села остават без жители, а в същото време жилища се строят и остават празни. Пазарът на труда страда от недостиг на работна ръка, докато усещането за инфлация често се разминава със статистическите данни". Това показват последните анализи на националната статистика за демографията, икономиката и начина на живот у нас, представени от председателя на НСИ Атанас Атанасов в студиото на БНТ.

БЪЛГАРСКИТЕ РОДИТЕЛИ СА БЕЗОТГОВОРНИ? 62% НЕ СЕ ИНТЕРЕСУВАТ КАКВО СЕ СЛУЧВА В УЧИЛИЩЕ, СИНДИКАТЪТ ИСКА ДА ПОДПИСВАТ ДОГОВОР И ДА БЪДАТ НАКАЗВАНИ

Подписване на задължителен договор за партньорство със задължения за родители на ученици и санкции, ако тези задължения не бъдат изпълнявани. За това настояват от Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа".

Светът - две войни не стихват

РУСИЯ СЕ ПРИЦЕЛИ В РОДИЛЕН ДОМ: ЖЕРТВИ И РАНЕНИ В ОДЕСА И РОДНИЯ ГРАД НА ЗЕЛЕНСКИ. УКРАЙНА ОТВЪРНА С РАКЕТИ "ФЛАМИНГО" (ВИДЕО)

Най-малко двама души са загинали, а поне 12 са ранени при нощна атака с дронове на 27 срещу 28 март срещу Одеса, проведена от руските сили, съобщиха местните власти. Повредени са родилен дом и жилищни сгради. „В Приморския район е регистриран удар по покрива на родилен дом. За щастие, персоналът и пациентите са успели да намерят укритие“, написа ръководителят на военната администрация на града.

РУСНАЦИТЕ БРУТАЛНО ОБИЖДАТ ПУТИН, ДОКАТО ТОЙ ПАК ОПРАВДАВА ВОЙНАТА СИ. ЗЕЛЕНСКИ ИСКА ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че западните гаранции за Киев трябва да включват предоставянето на ядрени оръжия на страната. „Всички казват, че Украйна няма да спечели тази война, защото Русия е ядрена сила. Тогава кажете ми, какви гаранции за сигурност според вас трябва да има Украйна? НАТО? Ядрени оръжия? Е, тогава трябва да ни кажат: „Ще ви дадем НАТО и ще ви дадем ядрени оръжия". Но досега никой не е повдигнал този въпрос", каза той в интервю за френското издание Le Monde.

ЗАРАДИ ИРАН: ТУРЦИЯ СЪС СТЪПКА ДА ОБЕДИНИ АРАБСКИЯ СВЯТ СРЕЩУ ИЗРАЕЛ, ХУТИТЕ НАЛЯХА МАСЛО В ОГЪНЯ (ВИДЕО)

С войната (в Иран и Персийския залив) в нашия регион се разпалва голям пожар на раздори. Един от очакваните резултати от тази война е не само елиминирането на ядрения капацитет на Иран, но – по-опасно – полагането на основите за конфликт, който може да продължи десетилетия между основателите на региона: турци, кюрди, араби и перси. Това би проправило пътя за продължителна братоубийствена война и кръвни вражди. Това заяви директорът на турското разузнаване MIT Ибрахим Калин.

НАЙ-ГОЛЯМАТА ГРЕШКА НА ТРЪМП И МАЩАБЪТ НА ИРАНСКОТО ОТМЪЩЕНИЕ

С покачващите се цени на енергията в световен мащаб и при спад на общественото доверие в работата му, американският президент Доналд Тръмп е изправен пред трудни решения един месец след началото на войната срещу Иран. Той трябва да избере да сключи потенциално неизгодна сделка и да се изтегли оттам, или да се реши на ескалация на военните действия, като рискува продължителен конфликт, който може да погълне цялото му внимание и да провали втория му президентски мандат, пише Ройтерс.

5 ЕТАПА В НОВИТЕ ВОЙНИ: ТРЪМП Е В ТОЧКА 3 И ВЪРВИ УВЕРЕНО ПО СТЪПКИТЕ НА ПУТИН

В съвременния свят старите модели на сдържане вече са неактуални, а новият тип войни се развиват често по един по-особен сценарий, който не бе типичен за войните от предишните столетия. С този сценарий, за свое голямо учудване, се сблъска първи Владимир Путин, тръгнал да води 3-дневна война срещу Украйна, където очакваше да го приемат с рози и да мине като на парад в Киев и където затъна в дотук 4-годишна война, чийто край и не се вижда. Президентът на САЩ Доналд Тръмп уверено тръгна по неговите стъпки и до момента отметна първите два етапа от сценария като сега се намира на стадий 3 от своята епопея.

ТЕХНОЛОГИЧНИЯТ СВЯТ СЕ РАЗПАДА. КОЙ ЩЕ СПЕЧЕЛИ БИТКАТА ЗА КОНТРОЛ НАД БЪДЕЩЕТО?

Нови съперничещи си блокове се появяват с все по-голяма скорост по света. В обновената система от две и дори три сфери на влияние: полупроводниците, изкуственият интелект и техническите стандарти се превръщат в геополитически бойни полета, пише Die Welt.