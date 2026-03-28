Три жени ще решат дали Лукашенко ще стане обвиняем в престъпления срещу човечеството

Беларуският диктатор Александър Лукашенко ще разчита на милостта на три жени-съдии от Международния наказателен съд в Хага. Това съобщава беларуската опозиционна медия NEXTA, която съобщи кои са въпросните съдии - предварителен състав по делото срещу Лукашенко.
Още: Не се страхувам, но... не е безопасно: Лукашенко хем иска, хем не иска да ходи при Тръмп заради Съвета за мир (ВИДЕО)
Съдиите са Юлия Моток от Румъния (бивш съдия в Европейския съд по правата на човека и Конституционния съд на Румъния), Рейне Алапини-Гансу от Бенин (втори заместник-председател на съда, с опит в Африканската комисия по правата на човека и народите) и Сокоро Флорес Лиера от Мексико (кариерен дипломат, участвал в създаването на Международния наказателен съд).
Делото срещу Лукашенко и разследването се отнасят до вероятни престъпления срещу човечеството - включително насилствено депортиране на беларуски граждани и преследване на политически опоненти. Делото стартира по искане на Литва, а обвинителите твърдят, че предполагаемите престъпления на беларуския диктатор са имали трансгранично измерение, засягащо литовска територия.
Това е само първият етап - но той ще определи дали делото ще продължи напред и дали ще бъдат повдигнати официални обвинения. "И нещо ни подсказва, че Лукашенко може да е в сериозни проблеми", коментира NEXTA
