Три жени ще решат дали Лукашенко ще стане обвиняем в престъпления срещу човечеството

Беларуският диктатор Александър Лукашенко ще разчита на милостта на три жени-съдии от Международния наказателен съд в Хага. Това съобщава беларуската опозиционна медия NEXTA, която съобщи кои са въпросните съдии - предварителен състав по делото срещу Лукашенко.

Съдиите са Юлия Моток от Румъния (бивш съдия в Европейския съд по правата на човека и Конституционния съд на Румъния), Рейне Алапини-Гансу от Бенин (втори заместник-председател на съда, с опит в Африканската комисия по правата на човека и народите) и Сокоро Флорес Лиера от Мексико (кариерен дипломат, участвал в създаването на Международния наказателен съд).

Делото срещу Лукашенко и разследването се отнасят до вероятни престъпления срещу човечеството - включително насилствено депортиране на беларуски граждани и преследване на политически опоненти. Делото стартира по искане на Литва, а обвинителите твърдят, че предполагаемите престъпления на беларуския диктатор са имали трансгранично измерение, засягащо литовска територия.

Това е само първият етап - но той ще определи дали делото ще продължи напред и дали ще бъдат повдигнати официални обвинения. "И нещо ни подсказва, че Лукашенко може да е в сериозни проблеми", коментира NEXTA

Lukashenkа to be judged by women



It has been revealed who will examine the situation in Belarus at the International Criminal Court. The Pre-Trial Chamber will consist of three judges — all women.



They are Iulia Motoc from Romania (former judge at the European Court of Human… pic.twitter.com/UA2zN223tf — NEXTA (@nexta_tv) March 28, 2026