Освиркан на собствения си митинг: Орбан си изпусна нервите (ВИДЕО)

"Вие промотирате украинските интереси и не сте на страната на унгарците. Искате проукраинско правителство и искате да изнесете парите на унгарците в Украйна. Това е истината". Думите са на все още премиера на Унгария Виктор Орбан.

Интересното е, че той ги изрече и то на висок тон по време на предизборно събитие, което беше организирано от неговата партия "Фидес". Събитието се проведе в унгарския град Гьор, а унгарският премиер определено си изпусна нервите, защото беше освиркан.

😄Viktor Orbán responded to protesters who booed him at a rally in Győr



He accused them of serving Ukrainian interests and wanting to send “Hungarians’ money to Ukraine,” as his campaign continues to frame domestic issues through the Ukraine narrative. pic.twitter.com/bCc1KS1heY — NEXTA (@nexta_tv) March 28, 2026

Орбан се стреми с всички сили да опази властта в Унгария, която е застрашен да загуби както никога досега в кариерата си на унгарски министър-председател. На 12 април в Унгария предстоят парламентарни избори и опозиционната партия „Тиса“ на Петер Мадяр води във всички по-мащабни социологически проучвания пред "Фидес", с между 8% и 12% преднина. За Орбан обаче надежда има – в унгарските избори за парламент има силен мажоритарен елемент, а неговото управление извърши прерайониране. 106 от унгарските депутати се избират на мажоритарен принцип т.е. в еднимандатен район и на принципа "победителят взема всичко", а 93 – на пропорционален, в многомандатен район. В едномандатните райони има само 1 тур и печели този, който има най-много гласове.

