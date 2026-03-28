Освиркан на собствения си митинг: Орбан си изпусна нервите (ВИДЕО)

28 март 2026, 18:53 часа 579 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Вие промотирате украинските интереси и не сте на страната на унгарците. Искате проукраинско правителство и искате да изнесете парите на унгарците в Украйна. Това е истината". Думите са на все още премиера на Унгария Виктор Орбан.

Интересното е, че той ги изрече и то на висок тон по време на предизборно събитие, което беше организирано от неговата партия "Фидес". Събитието се проведе в унгарския град Гьор, а унгарският премиер определено си изпусна нервите, защото беше освиркан.

Орбан се стреми с всички сили да опази властта в Унгария, която е застрашен да загуби както никога досега в кариерата си на унгарски министър-председател. На 12 април в Унгария предстоят парламентарни избори и опозиционната партия „Тиса“ на Петер Мадяр води във всички по-мащабни социологически проучвания пред "Фидес", с между 8% и 12% преднина. За Орбан обаче надежда има – в унгарските избори за парламент има силен мажоритарен елемент, а неговото управление извърши прерайониране. 106 от унгарските депутати се избират на мажоритарен принцип т.е. в еднимандатен район и на принципа "победителят взема всичко", а 93 – на пропорционален, в многомандатен район. В едномандатните райони има само 1 тур и печели този, който има най-много гласове.

Ивайло Ачев Отговорен редактор
Унгария Виктор Орбан унгарски парламентарни избори
