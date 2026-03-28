Проф. Кеворкян: Морбили се предава бързо, 1 болен може да зарази до 18 души

Морбили се предава изключително лесно по въздушно-капков път, като вирусът може да остане във въздуха до два часа. Един болен може да зарази до 18 души. Това обясни епидемиологът проф. Ани Кеворкян пред NOVA News. Тя изрази притеснение от случаите на морбили у нас, както и от отказа на част от родителите да ваксинират децата си.

Проф. Кеворкян говори и за грипа, като отбеляза, че грипният сезон е към края си и че тази година той е преминал сравнително благоприятно за България.

По думите ѝ данните показват ясно намаляване на заболеваемостта - в момента те са около 88 на 10 000 души или около два пъти по-малко спрямо пика в началото на сезона, когато са достигали до 150 на 10 000.

В лабораторните изследвания вече не се откриват грипни вируси тип А и Б, а циркулират други сезонни причинители като респираторно-синцитиален вирус и аденовируси, посочи тя.

Тя отбеляза и, че Експертният съвет по имунизации е изготвил предложение за разширяване на обхвата на противогрипната ваксинация при деца: от 6 месеца до 7 години, както и за деца с хронични заболявания до 17 години.

