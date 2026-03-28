Прекрасно! Сребро за Йоана Илиева на Световна купа по фехтовка!

Най-добрата българска състезателка във фехтовката Йоана Илиева завоюва сребърен медал на сабя жени на Световната купа в Ташкент (Узбекистан). В конкуренцията на 151 състезателки от 26 държави родната представителка показа отлична форма и доказа, че е една от най-добрите сабльорки в света. В двубоя за титлата Илиева се изправи срещу индивидуалната неутрална спортистка Алина Михайлова и отстъпи с 6:15.

В първия кръг от елиминациите нашата състезателка победи Ребека Гаргано от Италия с 15:14. В срещата за място сред най-добрите 16 възпитаничката на фехтовален клуб Свечников отстрани Елена Ернандес от Испания с 15:13. В сблъсъка за място в топ 8 Йоана Илиева победи Цимяо Пан от Китай с 15:9. В срещата за място на полуфиналите българката записа нов успех - над Джон-ми Ким от Южна Корея с 15:8. В битката за място във финала тя се наложи категорично над Палина Каспирович от Азербайджан с 15:6.

Друга наша представителка - Емма Нейкова (Свечников), отстрани в първия кръг на елиминациите Мариела Виале от Италия. В двубоя за място сред най-добрите 16 тя отстъпи пред номер 5 в световната ранглиста Михела Батистон от Италия с 4:15 и зае 24-то място. Вероника Василева (Свечников) се изправи на старта срещу Анна Шпиец от Унгария, отстъпи с 11:15 и се класира на 43-а позиция.

В неделя състезанието продължава с отборната надпревара. Българският тим в състав Йоана Илиева, Белослава Иванова, Вероника Василева и Емма Нейкова ще се изправи във втори кръг срещу Италия.

ОЩЕ: Стахотен старт за българските грации! Стили Николова поведе, а Брезалиева е в Топ 3 на Световната купа пред родна публика