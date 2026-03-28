За да спаси кожата: Бившият зам.-министър на отбраната на Русия обяви, че е готов да доносничи

28 март 2026, 20:11 часа 682 прочитания 0 коментара
Снимка: Astra, Телеграм
Бившият заместник-министър на отбраната на Русия Тимур Иванов, който бе признат за виновен за корупция и осъден на 13 години затвор, е готов да сключи споразумение за сътрудничество с прокуратурата и да докладва за още корупционни сделки на други длъжностни лица. До това развитие се е стигнало след като Иванов се запознал с второто си наказателно дело – за получаване на подкупи на обща стойност над 1,3 милиарда рубли. Това съобщи "Комерсант".

Тимур Иванов е обещал, че неговите разкрития за престъпления на други руски държавни служители ще позволят прехвърлянето на имущество на стойност милиарди рубли в полза на руската държава.

Иванов обаче се е застраховал, че е готов на тази сделка само ако "има обективна оценка на действията му". Той отрича да е приемал подкупи, но признава, че е злоупотребил със служебното си положение, пише изданието.

Елена Страхилова Отговорен редактор
Корупция Русия Злоупотреби руски съд корупция Русия руско военно министерство Тимур Иванов
