"Райнметал" завидя на украинските дронове, обявявайки ги за сглобени от домакини. Украйна ги постави на място

28 март 2026, 20:54 часа 319 прочитания 0 коментара
Снимка: Генеральний штаб ЗСУ/украински генщаб
Армин Папергер, главният изпълнителен директор на Rheinmetall, една от ключовите компании в европейската отбранителна индустрия със седалище в Дюселдорф, се изказа доста неласкаво за украинските дронове като директно се усъмни в тяхната ефикасност. "Работа за домакини" и сглобени "като Лего" - това бяха неговите определения за украинските разработки.

Папергер заяви, че Украйна не е постигнала технологичен пробив, а просто сглобява дронове от налични компоненти, включително чрез 3D печат. Според него, това няма да промени световния пазар на оръжия, тъй като не отговаря на нивото на големите отбранителни компании и техните технологии.

Украинците никак не се забавиха с отговора си. От украинската компания Skyfall, която нашумя със своите FPV дронове - сравнително евтини и масови решения, които вършат много полезна работа на фронтовата линия, коментираха, че ако дроновете, произведени от украинските "домакини", са способни да унищожават танкове и артилерия, тогава "ерата на домакините" официално е настъпила. 

Независимо от твърденията на Папергер, мнозинството военни анализатори посочват, че съвременната война има различни правила и евтините и масово достъпни дронове се справят ефективно със скъпото военно оборудване и имат тактическо предимство на бойното поле.

Елена Страхилова Отговорен редактор
