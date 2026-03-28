"Райнметал" завидя на украинските дронове, обявявайки ги за сглобени от домакини. Украйна ги постави на място

Армин Папергер, главният изпълнителен директор на Rheinmetall, една от ключовите компании в европейската отбранителна индустрия със седалище в Дюселдорф, се изказа доста неласкаво за украинските дронове като директно се усъмни в тяхната ефикасност. "Работа за домакини" и сглобени "като Лего" - това бяха неговите определения за украинските разработки.

Папергер заяви, че Украйна не е постигнала технологичен пробив, а просто сглобява дронове от налични компоненти, включително чрез 3D печат. Според него, това няма да промени световния пазар на оръжия, тъй като не отговаря на нивото на големите отбранителни компании и техните технологии.

Rheinmetall CEO Armin Papperger criticized Ukrainian drones, calling them “housewife work” and “like Lego.”



— NEXTA (@nexta_tv) March 28, 2026

Украинците никак не се забавиха с отговора си. От украинската компания Skyfall, която нашумя със своите FPV дронове - сравнително евтини и масови решения, които вършат много полезна работа на фронтовата линия, коментираха, че ако дроновете, произведени от украинските "домакини", са способни да унищожават танкове и артилерия, тогава "ерата на домакините" официално е настъпила.

Skyfall clapped back at Rheinmetall CEO Papperger's "housewives" line. A company rep told Simon Shuster that if drones made by Ukrainian "housewives" can wipe out tanks and artillery, then the "housewives era" is officially here. — WarTranslated (@wartranslated) March 28, 2026

Независимо от твърденията на Папергер, мнозинството военни анализатори посочват, че съвременната война има различни правила и евтините и масово достъпни дронове се справят ефективно със скъпото военно оборудване и имат тактическо предимство на бойното поле.

