Войната в Украйна:

Исторически връх: Товарите от Китай заляха Гърция

28 март 2026, 21:00 часа 247 прочитания 0 коментара
Китайските гиганти в електронната търговия Shein и Temu спечелиха значителен дял на гръцкия пазар през последните години. В резултат на това входящият трафик от електронна търговия през 2025 г. на летището в Атина отбеляза забележително увеличение от 27% спрямо 2024 г., достигайки исторически върхове, предаде гръцкото издание Kathimerini. Този растеж се дължи главно на силното потребителско търсене, което подпомогна засилването на полетите с чисто товарни самолети директно от Китай, допълвайки товарните потоци, обработвани чрез пътнически полети и редовни товарни маршрути.

Трафикът само на товарни самолети отбеляза още по-впечатляващо увеличение с 35,5% спрямо 2024 г.

Нов рекорд на международното летище в Атина

Като цяло обемът на обработените стоки на международното летище в Атина достигна нов рекорд, достигайки общо 137 655 тона, което е увеличение с 10,2% в сравнение с 2024 г. и с 45,5% спрямо нивата преди пандемията.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Кой плаща ниската цена?

Въпреки че по-голямата част от китайските продукти са с ниска стойност, цената за вътрешния пазар е висока, особено за малките и средни предприятия, чиито приходи са смачквани от неконтролирания поток от стоки от китайските гиганти за бърза мода; гръцките малки и средни предприятия не са в състояние да се конкурират както по отношение на широкия асортимент, който предлагат, така и най-вече по отношение на цените, които обикновено са под себестойността.

Новите такси за потребителите

Очаква се налагането на фиксирана такса от 3 евро, считано от 1 юли, за всички пратки на стойност до 150 евро, влизащи в Европейския съюз от трети страни, като Китай, да ограничи този приток.

Тази сума ще бъде поета от потребителите, които правят тези поръчки.

Критиците обаче предупреждават, че това е малка тежест, докато самите платформи за електронна търговия могат да поемат част от разходите или допълнително да намалят цените си.

Освен това, митото не се налага за всяка пратка, а за всяка различна категория продукт, включена в пратката: Поръчка с повече и различни продукти може да бъде обременена многократно, което увеличава крайната цена за потребителя.

Типичен пакет от Китай може да включва например копринена блуза и две вълнени блузи. Въпреки че са в един и същ пакет, различните тарифни подкласове правят артикулите две отделни категории, така че получателят ще трябва да плати 3 евро за копринената блуза и 3 евро за вълнените блузи, общо 6 евро.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Гърция китайски стоки Shein Temu
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес