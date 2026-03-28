Любопитно:

Тим от топ 4 на Втора лига се издъни! Други два фаворита не грешат (Резултати)

28 март 2026, 19:28 часа 403 прочитания 0 коментара
Снимка: ofkvihren.com
Един от тимовете в топ 4 на Втора лига Вихрен Сандански допусна минимална загуба с 0:1 при визитата си на Хебър Пазарджик в двубой от 26-ия кръг. На стадион “Георги Бенковски” единственото попадение в срещата релизира Янко Ангелов в 45-ата минута след заучено изпълнение на корнер и последвала добре проведена атака в наказателното поле на гостите. Междувременно Фратрия Варна и Янтра Габрово не допуснаха грешни стъпки.

Хебър победи Вихрен

"Еделвайсите" пропуснаха чрез Башлиев през първата част. През второто полувреме Вихрен вдигна оборотите. В 50-ата минута Леовандерсон Ферейра стреля опасно от пряк свободен удар, но топката мина малко над гредата. След това пък дойде моментът за Хебър чрез Руслан Непейпиев и Даниел Александров, които изтърваха изгодни ситуации. 

В 66-ата минута Александър Бастунов не материализира шанс за санданчани. Венци Бенгюзов също пропусна. Четвърт час преди да изтече редовното време Мартин Бачев пропиля най-чистото положение пред вратата на домакините. Вихрен изпадна до четвърто място с 44 точки. Хебър е седми с 31 пункта.

Успехи за Янтра и Фратрия

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Междувременно Янтра Габрово победи с 3:1 като гост Лудогорец II. По този начин "ковачите" се изкачиха в топ 3 с 47 точки. Янтра започна силно в Разград и поведе в резултата още в 6-ата минута чрез Асен Георгиев. 180 секунди по-късно Елисей Съров изравни за Лудогорец. Гостите стигнаха до нов аванс в 27-ата минута чрез Мартин Райнов. Крайното 3:1 оформи Милчо Ангелов в 58-ата минута.

Фратрия спечели с 3:1 домакинството си на Миньор Перник и прекъсна серията си от три поредни мача без победа. Румен Руменов, Мирослав Маринов и Тимур Кораблин дадоха солиден аванс за формацията на Ренарс Роде. В самия край на двубоя Кевин Беманга отбеляза почетен гол за Миньор. Фратрия заема втора позиция с 51 точки. Миньор е десети с 27 пункта.

Резултати от 26-ия кръг на Втора лига

Фратрия – Миньор (Перник) – 3:1

Хебър (Пазарджик) – Вихрен (Сандански) – 1:0

Лудогорец 1945 II (Разград) - Янтра (Габрово) – 1:3

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров Отговорен редактор
Янтра Миньор Перник Втора лига Хебър (Пазарджик) Вихрен Сандански Фратрия
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес