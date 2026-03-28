Тим от топ 4 на Втора лига се издъни! Други два фаворита не грешат (Резултати)

Един от тимовете в топ 4 на Втора лига Вихрен Сандански допусна минимална загуба с 0:1 при визитата си на Хебър Пазарджик в двубой от 26-ия кръг. На стадион “Георги Бенковски” единственото попадение в срещата релизира Янко Ангелов в 45-ата минута след заучено изпълнение на корнер и последвала добре проведена атака в наказателното поле на гостите. Междувременно Фратрия Варна и Янтра Габрово не допуснаха грешни стъпки.

Хебър победи Вихрен

"Еделвайсите" пропуснаха чрез Башлиев през първата част. През второто полувреме Вихрен вдигна оборотите. В 50-ата минута Леовандерсон Ферейра стреля опасно от пряк свободен удар, но топката мина малко над гредата. След това пък дойде моментът за Хебър чрез Руслан Непейпиев и Даниел Александров, които изтърваха изгодни ситуации.

В 66-ата минута Александър Бастунов не материализира шанс за санданчани. Венци Бенгюзов също пропусна. Четвърт час преди да изтече редовното време Мартин Бачев пропиля най-чистото положение пред вратата на домакините. Вихрен изпадна до четвърто място с 44 точки. Хебър е седми с 31 пункта.

Успехи за Янтра и Фратрия

Междувременно Янтра Габрово победи с 3:1 като гост Лудогорец II. По този начин "ковачите" се изкачиха в топ 3 с 47 точки. Янтра започна силно в Разград и поведе в резултата още в 6-ата минута чрез Асен Георгиев. 180 секунди по-късно Елисей Съров изравни за Лудогорец. Гостите стигнаха до нов аванс в 27-ата минута чрез Мартин Райнов. Крайното 3:1 оформи Милчо Ангелов в 58-ата минута.

Фратрия спечели с 3:1 домакинството си на Миньор Перник и прекъсна серията си от три поредни мача без победа. Румен Руменов, Мирослав Маринов и Тимур Кораблин дадоха солиден аванс за формацията на Ренарс Роде. В самия край на двубоя Кевин Беманга отбеляза почетен гол за Миньор. Фратрия заема втора позиция с 51 точки. Миньор е десети с 27 пункта.

Резултати от 26-ия кръг на Втора лига

Фратрия – Миньор (Перник) – 3:1

Хебър (Пазарджик) – Вихрен (Сандански) – 1:0

Лудогорец 1945 II (Разград) - Янтра (Габрово) – 1:3

