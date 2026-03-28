Зеленски за обвиненията на Рубио: Казах дори много малка част от истината (ВИДЕО)

"Показах само върха на айсберга." Това са думи на украинския президент Володимир Зеленски в отговор на обвинението на държавния секретар на САЩ Марко Рубио, който заяви в прав текст, че Зеленски лъже. Припомняме, че преди ден Рубио заяви, че САЩ никога не били изисквали от Украйна да изтегли войските си от неокупираните части на Донбас в замяна на гаранции за сигурност. "Това е лъжа. Аз го видях да го казва — тъжно е, защото и той знае, че не е вярно", каза Рубио. Зеленски обаче твърди, че е изнесъл само малка част от това, за която са настоявали САЩ.

"По-голямата част от айсберга е невидима, но повярвайте ми, показах върха на айсберга. Говоря абсолютно откровено", каза украинският президент по време на видеоконференция с журналисти, цитиран от "Интерфакс-Украйна".

"Може да се отнасяш по различен начин към това, но всички сигнали, които се чуха по време на целия преговорен процес, показват – и това не е само мой анализ – че ние ще можем да получим гаранции за сигурност от САЩ не преди прекратяването на огъня, не преди края на войната, а след като войските ни се изтеглят от Донбас", каза Зеленски.

Зеленски подчерта, че Украйна иска да подпише гаранции за сигурност преди приключването на войната. Тези гаранции ще влязат в сила след гласуване от Конгреса на САЩ, а Конгресът ще гласува след края на войната.

— WarTranslated (@wartranslated) March 28, 2026

"Казаха ни обаче, че въпросът не е кога това ще влязат в сила, а кога тези гаранции ще ни бъдат дадени. Гаранции ще ни дадат именно след като се изтеглим от Донбас. И това е условието за прекратяване на войната днес", добави Зеленски. Проблемът е, че рискът Русия да възобнови агресията е голям затова Украйна иска гаранции за сигурност преди края на войната.

В същото време Зеленски е отрекъл, че САЩ оказват натиск върху Украйна.

"Но аз не казвам, че ни оказват натиск. И никога не съм го казвал. Нито публично, нито по друг начин", каза той.

