Кая Калас атакувала Рубио за Украйна, той отвърнал бурно

28 март 2026, 18:41 часа 673 прочитания 1 коментар
Европейският външен министър Кая Калас се е скарала с американския държавен секретар Марко Рубио по време на срещата на Г-7. За това съобщава изданието Axios. Темата, заради която са прехвърчали искри, разбира се е била войната в Украйна.

Калас директно е атакувала Рубио с въпрос: "Кога ще ви свърши търпението". Тя е обвинила САЩ, че не оказват достатъчен натиск върху Русия, за да бъде спряна войната в Украйна. Калас напомнила, че преди година Вашингтон обеща по-строги мерки, ако Москва забави мирния процес.

"Една година мина — нищо не се е променило. Кога ще ви свърши търпението?", попитала тя.

Рубио отговорил остро и с раздразнение. Той казал, че САЩ правят всичко възможно и предложил на европейците да опитат сами, ако смятат, че могат да се справят по-добре.

Други министри са се намесили, за да успокоят ситуацията.

Междувременно, Рубио добре показа, че за САЩ Украйна изобщо не е такъв приоритет, че да бъдат правени жертви от принципи. Американският държавен секретар призна, че ако войната с Иран, която Доналд Тръмп стартира, се усложни и ескалира, предвидени за Украйна оръжия и боеприпаси дори съгласно програмата за закупуването им от НАТО PURL ще бъдат пренасочени към Близкия изток. Засега обаче това не се било случило

Ивайло Ачев Отговорен редактор
