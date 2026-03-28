Кая Калас атакувала Рубио за Украйна, той отвърнал бурно

Европейският външен министър Кая Калас се е скарала с американския държавен секретар Марко Рубио по време на срещата на Г-7. За това съобщава изданието Axios. Темата, заради която са прехвърчали искри, разбира се е била войната в Украйна.
Калас директно е атакувала Рубио с въпрос: "Кога ще ви свърши търпението". Тя е обвинила САЩ, че не оказват достатъчен натиск върху Русия, за да бъде спряна войната в Украйна. Калас напомнила, че преди година Вашингтон обеща по-строги мерки, ако Москва забави мирния процес.
"Една година мина — нищо не се е променило. Кога ще ви свърши търпението?", попитала тя.
Рубио отговорил остро и с раздразнение. Той казал, че САЩ правят всичко възможно и предложил на европейците да опитат сами, ако смятат, че могат да се справят по-добре.
Други министри са се намесили, за да успокоят ситуацията.
Междувременно, Рубио добре показа, че за САЩ Украйна изобщо не е такъв приоритет, че да бъдат правени жертви от принципи. Американският държавен секретар призна, че ако войната с Иран, която Доналд Тръмп стартира, се усложни и ескалира, предвидени за Украйна оръжия и боеприпаси дори съгласно програмата за закупуването им от НАТО PURL ще бъдат пренасочени към Близкия изток. Засега обаче това не се било случило
Rubio does not rule out the U.S. taking weapons away from Ukraine— NEXTA (@nexta_tv) March 27, 2026
However, he said this is not happening at the moment.
The U.S. Secretary of State confirmed that Washington may redirect weapons originally intended for Ukraine to the Middle East.
Earlier reports in the media… https://t.co/XabkB8E1iO pic.twitter.com/lyxXZEJK2v