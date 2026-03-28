Скръбна вест в Лудогорец!

Лудогорец се прости със своя дългогодишен служител Росен Русев, който се грижеше за поддръжката на терена.

"С дълбока тъга ПФК Лудогорец се прощава с дългогодишния си служител Росен Русев, който ни напусна. Той бе човекът, благодарение на когото Лудогорец разполага с едни от най-добрите терени в България – професионалист, вложил сърце и много труд в работата си. Погребението ще се състои днес. Поклон пред светлата му памет", информираха "орлите" за тъжната вест.

Posted by PFC Ludogorets 1945 on Saturday, March 28, 2026