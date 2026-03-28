Нов повод за репресии на Путин: В Русия изтекоха данни на хора, купували от "опозиционни магазини"

28 март 2026, 21:54 часа 447 прочитания 1 коментар
В услуга, предоставяща достъп до изтекли данни, е била открита база данни с руснаци, закупили стоки с „опозиционно съдържание“ или от продавачи, признати в Русия за „екстремисти“. Базата, наречена „Купувачи от опозиционни магазини“, съдържа пълни имена, дати на раждане, адреси на местата за получаване на стоките и данъчен идентификационен номер на магазина. Всяка записка е обозначена като „опозиционер, привърженик на...“, разкри местното независимо издание "Агентство".

Двама набелязани заради покупки, свързани с опозиционна медия

Медията е открила в изтеклите данни две лица, които са обозначени като „опозиционери, привърженици на „Новая газета“". И двамата са направили покупки в магазина „Новые продажи“, който продава продукти с логото на вестника.

Изданието е известно с критичното си и разследващо отразяване на руските политически и социални въпроси, чеченските войни, корупцията сред управляващия елит и нарастващия авторитаризъм в Русия, а от 2022 г. - и войната в Украйна. Медията беше изгонена от страната и сега се издава "Новая Газета.Европа". Главният ѝ редактор и съосновател Дмитрий Муратов, който спечели Нобелова награда за мир през 2021 г., не е официално обявен за "екстремист" от руските власти, но е подложен на натиск от режима на диктатора Владимир Путин.

Повод за репресии

"Агентство" подчертава, че изтеклите бази данни могат да бъдат използвани за репресии. Например през 2021 г. в Москва бяха извършени масови съкращения на държавни служители, чиито данни бяха открити в изтеклата база данни на уебсайта Free Navalny ("Освободете Навални").

Димитър Радев Отговорен редактор
Руснаци Русия Владимир Путин екстремисти
