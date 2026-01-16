Мнозинството украинци отхвърлят да се даде Донбас на Русия в замяна на гаранции за сигурност

54% от анкетираните украинци категорично отхвърлят предложението за предаване на целия Донбас на Русия в замяна на гаранции за сигурност от САЩ и Европа. Това сочат резултатите от проучване на Киевския международен институт по социология (КМИС), проведено от 9 до 14 януари.

В същото време 39% са готови да направят такава отстъпка (въпреки че повечето от тях признават, че това е трудно решение), а 5% казват, че не могат да вземат решение.

Три са доводите, които посочват анкетираните, които не са съгласни тази територия да бъде предадена на Русия:

Русия няма да спре да воюва с Украйна дори да й бъде отстъпен Днобас (35%);

Украйна не може просто да се откаже от териториите си и хората, които живеят там (33%);.

Липсва доверие в гаранциите за сигурност, които предлага Запада (25%).

Изследването е проведено на базата на компютърно асистирани телефонни интервюта (CATI) въз основа на случайна извадка от мобилни телефонни номера във всички региони на Украйна с изключение на окупираните от Русия, сред 601 респонденти на възраст 18 и повече години.

