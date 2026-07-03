В Русия: Осъдиха 12 души, подготвяли убийството на Маргарита Симонян

Вторият Западен окръжен военен съд в Москва произнесе присъдите срещу 12 обвиняеми по делото за клетката на терористичната организация „Националсоциализъм/Бяла сила“. Те бяха обвинени от властите в подготовка на убийството на главния редактор на RT Маргарита Симонян и журналистката Ксения Собчак. Присъдите варират от 6 до 25 години лишаване от свобода, съобщават държавните агенции.

Най-дългият срок получи лидерът на групата Михаил Балашов, механик в автосервиз — 25 години (първите четири години в затвора, останалото време в колония със строг режим), както и глоба от 800 хиляди рубли. Неговият съучастник Егор Савелев, който по-рано е бил осъден за опит за убийство, получи 15 години и глоба от 800 хиляди. Прокуратурата поиска до 25 години. Защитата възнамерява да обжалва присъдата.

Още: Да губиш от Украйна не е позорно. Украинците са руснаци – като нас. А руснаците никога не губят

Според версията на разследването през април 2022 г. Балашов е създал в Москва клетката „Чиста кръв“, като е привлякъл привърженици на националсоциализма. Не по-късно от 16 юни 2023 г. му предложили срещу 50 хиляди долара да убие Симонян. За целта той привлякъл Савелев и от 21 юни до 5 юли двамата са следили местата, където тя живее и работи. Първоначално в делото фигурира и името на Собчак като втора цел, но на по-късен етап то изчезва от делото.

Балашов беше задържан на 13 юли 2023 г., когато отива да вземе от скривалището автомат „Калашников“ и патрони. Той е арестуван още преди да получи оръжието за нападението. Според изявление на ФСБ, покушението се подготвяло по поръчка на украинското разузнаване, което им обещало по 1,5 млн. рубли за всяка жертва.

Още: ФСБ обяви колко пари са обещани за убийството на Маргарита Симонян

Обвиняемите бяха признати за виновни по членове за създаване и участие в терористична организация, подготовка за убийство, грабеж, хулиганство, публични призиви към екстремизъм и подклаждане на омраза. Според версията на обвинението участниците в групата са извършили и шест нападения срещу чужденци и хора с „нетрадиционна сексуална ориентация“, като са публикували видеозаписи от нападенията в интернет.

Заседанието се проведе при закрити врата — сред обвиняемите имаше лица, които към момента на престъпленията са били непълнолетни. Преди началото на заседанието подсъдимите посрещнаха журналистите със заплахи. След обявяването на присъдата роднините на осъдените викаха, че „момчетата не са виновни“, и, според данните на „Внимание, новини“, „проклеха журналистите“ при излизането от залата. Кореспондентът на изданието „Postnews“ се скара с роднините в отговор, след което започнаха да го чакат на изхода от сградата — избухна сбиване, като се наложи двете страни да бъдат разтървавани от силите на реда.

Още: САЩ санкционираха редактори на руски държавни медии

45-годишната Симонян бе главен редактор на държавната телевизия „Россия сегодня“ и на RT, която излъчва на редица чужди езици. Западът смята RT за пропаганден канал на Кремъл. Симонян фигурира в списък на ЕС със санкционирани лица, съставен след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 година. Преди по-малко от година тя обяви, че се бори с тежко заболяване и преминава през лечение.

Още: Една от главните пропагандистки на Путин призна, че е покосена от тежко заболяване (ВИДЕО)