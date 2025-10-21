Войната в Украйна:

"Момчета, сбъркахте координатите. Кремъл трябва да атакувате": Руснак дава съвети на украинците и дроновете им (ВИДЕО)

"По дяволите, момчета, тук не е Кремъл, за Бога. Трябва Кремъл да атакувате. Сбъркахте координатите". Думите са на руснак, който показва видеокадри от щети след украинска атака с дронове. 

Става въпрос за операция от тази нощ – в Ростовска област. Щети по гражданска инфраструктура след атака с дронове има в град Батайск. Записът е именно от този град – вече има коментари в украински канали в Телеграм, че за това е виновна руската ПВО, която сваля безпилотни летателни апарати над жилищни райони, защото е така разположена. Такива коментари са истинска ирония предвид факта, че същото първи започнаха да говорят руснаците още при първите масирани руски въздушни атаки срещу цели в Украйна, когато имаше поражения и много жертви по жилищна инфраструктура – Още: Русия се възползва от съветник на Зеленски, за да оправдае десетките убити в Днипро

Губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар вече каза, че след атаката има щети в частен медицински център – видеокадрите по-горе явно са от това място, говорещият зад камерата подробно показва и обяснява, включително за щети по много автомобили. Изглежда обаче истинската цел на украинските дронове е била поредната ел. подстанция - Още: Нови удари с дронове и нови щети в Русия и Украйна (ВИДЕО)

Ивайло Ачев
