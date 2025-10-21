Тръмп може да даде разузнавателни данни на Русия: Нидерландия ограничи обмена със САЩ

Нидерландия е намалила обмена на разузнавателна информация със Съединените щати, става ясно от изявление на ръководителите на гражданското и военното разузнаване на европейската страна. Началникът на службата за вътрешна сигурност (AIVD) Ерик Акербум и шефът на военното разузнаване (MIVD) Петер Рийсинк дадоха съвместно интервю за Financial Times, в което обясниха защо са станали по-предпазливи в сътрудничеството си с Вашингтон на този етап.

Според тях съществуват опасения, че Белият дом може да използва получените данни за нарушаване на човешките права или дори в полза на Русия.

Нидерландските служби не са доволни от уволнението на американски топ разузнавач

Двамата изразиха съжаление и относно уволнението на шефа на Агенцията за национална сигурност на САЩ Тимъти Хо през април тази година. Според тях именно това сътрудничество е било хармонично и е вдъхвало доверие. Хо беше известен с действията си срещу Русия.

„Не мога да кажа какви са отношенията ни сега в сравнение с преди. Но е вярно, че вземаме решения и понякога спираме да споделяме информация“, добави Рийсинк пред FT.

Директорите казват, че това е първият път, когато събитията в САЩ оказват пряко влияние върху връзките на Нидерландия с разузнавателната служба, и това бележи прекъсване на десетилетия на тясно сътрудничество с ЦРУ и Агенцията за национална сигурност на САЩ.

Снимка: Getty Images

Европейците обаче обменят повече данни помежду си

Вместо това сътрудничеството в Европа се засилва. Според Акербум водещите разузнавателни служби в Северна Европа, включително на Нидерландия, Великобритания, Германия, Франция, Полша и скандинавските страни, сега обменят повече информация, включително сурови данни.

От началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна около 700 руски шпиони, действащи под прикритието на дипломати, са разкрити в Европа. Сега Москва се е фокусирала върху набирането на европейски цивилни граждани.

Ръководителят на Федералната разузнавателна служба на Германия (BND) Мартин Йегер заяви, че Русия възнамерява да тества силата на европейските граници и това може да се случи всеки момент.

