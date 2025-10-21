Нови удари с дронове и нови щети в Русия и Украйна (ВИДЕО)

И тази нощ нямаше почивка във войната на дронове като основен елемент в подпаления от руския диктатор Владимир Путин военен конфликт с Украйна. Въздушни удари имаше както в Русия, така и в Украйна.

В Русия щети има в град Батайск, Ростовска област. Масирана атака с дронове доведе до частични разрушения в жилищна сграда, на "Западно шосе". Наложила се е евакуация на хора - 20 души, но сравнително бързо на тях им е било позволено да се върнат в апартаментите си. Няма пострадали, според информация от местните власти.

Губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар каза в канала си в Телеграм, че носещите конструкции на сградата не са засегнати. Той добави, че имало щети и по частен медицински център, на друго място в града, както и по търговски обекти

От украинска страна вече има коментари, че за случилото се на "Западно шосе" вината е на руската ПВО - тя е свалила там дрон:

И още - в Ростовска област има и друг голям пожар, като изглежда пак става въпрос за обект от енергийната инфраструктура на Русия, но се чака допълнителна информация. Украинският телеграм канал Supernova+ твърди, че с ракета "Фламинго" е поразена ел. подстанция:

Междувременно, кметът на Харков Игор Терехов съобщи в канала си в Телеграм за 9 ранени след комбинирана руска атака с дронове и авиобомби срещу втория по големина град в Украйна.

