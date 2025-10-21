Полша не е България: Ако Путин прелети оттам за срещата с Тръмп, полетът му може и да не продължи

Ако Владимир Путин прелети през Полша за потенциална среща с Доналд Тръмп, самолетът му може да бъде принудително приземен, за да бъде арестуван по заповед на Международния наказателен съд в Хага. Това заяви полският външен министър Радослав Сикорски.

"Не можем да гарантираме, че независим полски съд няма да нареди на правителството да приземи такъв хипотетичен самолет, за да предаде заподозряния на съда в Хага", каза Сикорски в интервю за Радио Родзина, цитира го BBC. Изявлението му е вв връзка със скорошния телефонен разговор между американския президент Доналд Тръмп и Путин, които са обсъждали да се срещнат в унгарската столица Будапеща.

Всички съседни на Унгария държави, с изключение на Сърбия, са преустановили редовното въздушно движение с Русия, но може да обмислят да позволят на самолета на Путин да премине през тяхното въздушно пространство.

Путин подлежи на арест по заповед на Международния наказателен съд, издадена през март 2023 г. в страните, подписали и ратифицирали Римския статут.

Сикорски призна, че Путин теоретично би могъл да избегне територията на ЕС, докато не достигне Унгария (която обяви оттеглянето си от МНС, въпреки че това решение все още не е влязло в сила), прелитайки над Турция, морето, Черна гора и Сърбия. Сърбия и Черна гора, между другото, също са членове на МНС.

Външен министър от ЕС: Единственият европейски град, в който Путин трябва да се озове, е Хага