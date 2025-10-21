Собственик на клуб от Първа лига дари 5000 лв. за спасението на друг отбор от шампионата

Финансовият благодетел на Ботев Пловдив - Илиян Филипов, направи дарение на стойност 5000 лева за спасението на Спартак Варна. Филипов, който се нае да помага на "канарчетата" през лятото, взимайки управлението от Антон Зингаревич, сега реши да помогне за финансовото оцеляване и на един от конкурентите на Ботев в българския шампионат. По този начин Филипов иска да даде пример и на други хора, които да помогнат финансово на Спартак.

За дарението на Филипов бе съобщено на официалната Фейсбук страница на Спартак: "Илиян Филипов, основен спонсор на Ботев Пловдив и собственик на „ПИМК Холдинг Груп“, дари 5000 лв. за спасението на Спартак Варна!", пишат от варненския клуб.

"Призовавам всички хора, които обичат футбола, както и представителите на бизнеса, да помогнат на Спартак Варна в този труден за тях момент. Когато един български клуб изпадне в затруднение, това не е проблем само на Варна – това е сигнал за цялото футболно семейство. Нека покажем, че футболът може да обединява, а не да разделя", заяви Филипов, цитиран от Спартак.

От "соколите" изказаха благодарности на Филипов за "протегнатата към нас ръка в този труден момент".

