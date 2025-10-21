Назначиха охрана на нападнатия с чук бивш зам.-градски прокурор на София Иво Илиев и семейството му. Това е станало по разпореждане на министъра на правосъдието Георги Георгиев. „Семейството на прокурор Иво Илиев от днес се охранява от служители на Главна дирекция „Охрана“ към Министерство на правосъдието по мое разпореждане. Охранителен пост разкриваме и в лечебното заведение, в което е настанен прокурор Илиев“, написа в профила си във Facebook министърът.

Припомняме, че бившият зам.-градски прокурор на София Иво Илиев е бил нападнат и пребит в понеделник вечерта. По непотвърдена информация той е бил удрян с чук. Нападението е станало в подземния гараж на домашния адрес на магистрата в "Студентски град". Илиев е със сериозни наранявания в реанимацията на столична болница. Състоянието му е стабилно.

Георгиев съобщи и че е разговарял със съпругата на нападнатия прокурор за организацията на мерките за сигурност, които предприемат.

СДВР работи по разследването на побоя и установяване на извършителя.

Заповед за незабавна охрана е издадена и за още един магистрат, работил с прокурор Илиев. „Искането беше подадено днес до мен и до градския прокурор на София“, обясни правосъдният министър.

Прокурор Иво Илиев е бил охраняван от главна дирекция „Охрана“ през 2024 г. във връзка с получени заплахи, като охраната му тогава е била свалена по негово искане.