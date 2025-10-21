5-годишна присъда: Никола Саркози влезе в затвора (ВИДЕО, СНИМКИ)

Бившият френски президент Никола Саркози пристигна в затвора "Санте", за да излежи 5-годишна присъда. Сутринта Саркози напусна дома си в Париж, хванат под ръка с жена си Карла Бруни и аплодиран от събралите се негови поддръжници, които скандираха "Никола, Никола". Съдът реши да вкара в затвора бившия консервативен лидер, след като го призна за виновен в заговор за набиране на средства за кампанията от Либия.
BREAKING: Former French President Nicolas Sarkozy walks to prison— Sky News (@SkyNews) October 21, 2025
He was sentenced to five years after being found guilty of criminal conspiracy, but not guilty of receiving illegal campaign financing from the late Libyan dictator Muammar Gaddafihttps://t.co/F9BwiYGJiS pic.twitter.com/A2dWdxBnTa
Първият френски лидер зад решетките
Саркози ще стане първият бивш френски лидер, който влиза в затвора след маршал Филип Петен, който установява колаборационистки, прогермански режим в Южна Франция по време на Втората световна война. Петен е осъден на смърт след края на войната, но по-късно присъдата е заменена с доживотен затвор.
Саркози написа в дълго съобщение в "X". "Искам да кажа (на френския народ) с непоколебимата си сила, че тази сутрин в затвора не влиза бивш президент на републиката, а невинен човек".
October 21, 2025
Осъждането на Саркози е кулминацията на години на съдебни битки по обвинения, че кампанията му от 2007 г. е получила милиони в брой от либийския лидер Муамар Кадафи, който по-късно беше свален от власт и убит по време на революциите от Арабската пролет.
Макар Саркози да беше признат за виновен в заговор с близки сътрудници за организиране на схемата, той беше оправдан по обвинението, че лично е получил или използвал средствата.
Той непрекъснато отрича да е извършил престъпление и нарича делото политически мотивирано.
L’ancien président Nicolas Sarkozy vient d’arriver à la prison de la Santé, où il sera incarcéré — une première dans l’histoire de notre pays.— Jérémy Benhaïm (@JeremBenhaim) October 21, 2025
Quelle honte…
Aujourd’hui, et plus que jamais, soutien total à Nicolas Sarkozy.
Nous sommes des millions à vos côtés.#Sarkozy pic.twitter.com/ExR3Z4yMAt