5-годишна присъда: Никола Саркози влезе в затвора (ВИДЕО, СНИМКИ)

21 октомври 2025, 12:02 часа 204 прочитания 0 коментара
Бившият френски президент Никола Саркози пристигна в затвора "Санте", за да излежи 5-годишна присъда. Сутринта Саркози напусна дома си в Париж, хванат под ръка с жена си Карла Бруни и аплодиран от събралите се негови поддръжници, които скандираха "Никола, Никола". Съдът реши да вкара в затвора бившия консервативен лидер, след като го призна за виновен в заговор за набиране на средства за кампанията от Либия.

ОЩЕ: Макрон организира "изпращане" на Саркози до затвора: Дадоха му обещание за свиждане (ВИДЕО)

Първият френски лидер зад решетките

Саркози ще стане първият бивш френски лидер, който влиза в затвора след маршал Филип Петен, който установява колаборационистки, прогермански режим в Южна Франция по време на Втората световна война. Петен е осъден на смърт след края на войната, но по-късно присъдата е заменена с доживотен затвор.

Саркози написа в дълго съобщение в "X". "Искам да кажа (на френския народ) с непоколебимата си сила, че тази сутрин в затвора не влиза бивш президент на републиката, а невинен човек".

Осъждането на Саркози е кулминацията на години на съдебни битки по обвинения, че кампанията му от 2007 г. е получила милиони в брой от либийския лидер Муамар Кадафи, който по-късно беше свален от власт и убит по време на революциите от Арабската пролет.

ОЩЕ: Стана ясно кога влиза в затвора бившият френски президент Никола Саркози

Макар Саркози да беше признат за виновен в заговор с близки сътрудници за организиране на схемата, той беше оправдан по обвинението, че лично е получил или използвал средствата.

Той непрекъснато отрича да е извършил престъпление и нарича делото политически мотивирано.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Никола Саркози Затвор присъда информация 2025
